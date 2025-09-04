Έρευνα για την Ελλάδα: Ένας στους δύο φορούν ζώνη ασφαλείας - Ελάχιστοι στα πίσω καθίσματα

Σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα παραμένει η χρήση βασικών μέσων προστασίας στους ελληνικούς δρόμους. Η συνολική χρήση ζώνης ασφαλείας στην Ελλάδα αγγίζει μόλις το 54%, ενώ στα πίσω καθίσματα πέφτει δραματικά στο 21%.

Παράλληλα, το 75% των οδηγών δικύκλων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί κράνος, ωστόσο μόνο το 46% των συνεπιβατών ακολουθεί το παράδειγμα αυτό, εκθέτοντας τον εαυτό του σε σοβαρούς κινδύνους.

Η έρευνα βασίστηκε στην καταγραφή περισσότερων από 16.000 οχημάτων, με στόχο την αποτύπωση των πραγματικών προτύπων συμπεριφοράς οδηγών και επιβατών στους ελληνικούς δρόμους.

Ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο αφορά τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η οποία φτάνει το 13%, με αυξητικές τάσεις, ιδιαίτερα μεταξύ οδηγών που ταξιδεύουν μόνοι.

Τα παραπάνω δεδομένα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θανάτους οδηγών μοτοσικλετών.

Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν απλώς στατιστικά μεγέθη, αλλά αντιπροσωπεύουν ανθρώπινες απώλειες και οικογένειες που θρηνούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τροχαία δυστυχήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους ηλικίας 5 έως 29 ετών, ενώ συγκαταλέγονται στις κυριότερες αιτίες πρόωρου θανάτου στη χώρα μας.

Η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, απηύθυνε έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς – την πολιτεία, τις τοπικές αρχές, την εκπαιδευτική κοινότητα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών – να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός συνεκτικού εθνικού σχεδίου δράσης.

Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ενισχυμένους ελέγχους, αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και στοχευμένες συνεργασίες με δήμους και επιχειρήσεις.

«Απαιτείται συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσίευση δεικτών οδικής ασφάλειας, ώστε να προκύπτουν πολύτιμα συμπεράσματα», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Δανέλλη-Μυλωνά.

