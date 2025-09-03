Ferrari: Με νέα εμφάνιση το μονοθέσιό της στη Formula 1 - 50 χρόνια από τον πρώτο της τίτλο

Με νέο look θα εμφανιστεί η Ferrari στο φετινό Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα, στην επέτειο των 50 ετών από το πρώτο της παγκόσμιο πρωτάθλημα, τιμώντας τον Νίκι Λάουντα.
Η Scuderia αποφάσισε να αλλάξει την εμφάνιση των μονοθέσίων της, τα οποία οδηγούν οι πιλότοι της Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ.
Πρόκειται για δύο μονοθέσια με έντονο το λευκό χρώμα.
Δείτε την σχετική ανάρτηση της Ferrari.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.