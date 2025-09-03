Ferrari: Με νέα εμφάνιση το μονοθέσιό της στη Formula 1 - 50 χρόνια από τον πρώτο της τίτλο

Με νέο look θα εμφανιστεί η Ferrari στο φετινό Grand Prix της Formula 1 στη Μόντσα, στην επέτειο των 50 ετών από το πρώτο της παγκόσμιο πρωτάθλημα, τιμώντας τον Νίκι Λάουντα.

Η Scuderia αποφάσισε να αλλάξει την εμφάνιση των μονοθέσίων της, τα οποία οδηγούν οι πιλότοι της Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ.

Πρόκειται για δύο μονοθέσια με έντονο το λευκό χρώμα.

Δείτε την σχετική ανάρτηση της Ferrari.

Where past meets the present 🇮🇹 Celebrating 50 years since Niki Lauda’s championship-winning season in the iconic 312T 🤝 pic.twitter.com/PtR3VHmLOJ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 3, 2025