H Peugeot αλλάζει το σχήμα και την τεχνολογία του τιμονιού από το 2027

Με το Polygon Concept η γαλλική μάρκα δίνει μία γεύση από τις σχεδιαστικές και τεχνολογικές καινοτομίες που ετοιμάζει.

Κώστας Μπιτσικώκος
To τιμόνι Hypersquare με τεχνολογία steer-by-wire | Peugeot
Με το Polygon Concept η Peugeot επιχειρεί να εφεύρει από την αρχή τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι μετακινήσεις. Το φουτουριστικό αυτοκίνητο πόλης με μήκος κάτω από 4 μέτρα προαναγγέλλει σχεδιαστικά το μελλοντικό 208. 

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο είναι οι τεχνολογίες που ενσωματώνει, με κυριότερη το σύστημα διεύθυνσης steer-by-wire που θα κάνει πρεμιέρα το 2027. Σε αντίθεση με την κλασσική κολόνα τιμονιού, η σύνδεση με τους τροχούς γίνεται μέσω καλωδίωσης. Τα οφέλη είναι η ευκολία στην οδήγηση και κυρίως στις μανούβρες και τη διαδικασία στάθμευσης.   

Στο ακόλουθο βίντεο η Peugeot παρουσιάζει το επαναστατικό ορθογώνιο τιμόνι Hypersquare, με τέσσερα ανοίγματα όπου έχουν τοποθετηθεί διακόπτες για τις διάφορες λειτουργίες.

 

