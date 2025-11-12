H Peugeot αλλάζει το σχήμα και την τεχνολογία του τιμονιού από το 2027

Με το Polygon Concept η Peugeot επιχειρεί να εφεύρει από την αρχή τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι μετακινήσεις. Το φουτουριστικό αυτοκίνητο πόλης με μήκος κάτω από 4 μέτρα προαναγγέλλει σχεδιαστικά το μελλοντικό 208.

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο είναι οι τεχνολογίες που ενσωματώνει, με κυριότερη το σύστημα διεύθυνσης steer-by-wire που θα κάνει πρεμιέρα το 2027. Σε αντίθεση με την κλασσική κολόνα τιμονιού, η σύνδεση με τους τροχούς γίνεται μέσω καλωδίωσης. Τα οφέλη είναι η ευκολία στην οδήγηση και κυρίως στις μανούβρες και τη διαδικασία στάθμευσης.

Στο ακόλουθο βίντεο η Peugeot παρουσιάζει το επαναστατικό ορθογώνιο τιμόνι Hypersquare, με τέσσερα ανοίγματα όπου έχουν τοποθετηθεί διακόπτες για τις διάφορες λειτουργίες.