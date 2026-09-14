Η επόμενη συναλλαγή σου με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιώς μπορεί να σε ταξιδέψει στο Las Vegas

Φαντάσου να βρίσκεσαι στο Las Vegas, να παρακολουθείς από προνομιακές θέσεις έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες του παγκόσμιου motorsport και να ζεις αποκλειστικές εμπειρίες μαζί με τη Visa Cash App Racing Bulls.

Αυτό ακριβώς προσφέρουν η Πειραιώς και η Visa σε τρεις τυχερούς κατόχους πιστωτικών καρτών Visa της Πειραιώς.

Κάθε αγορά από 50€ και άνω έως 30/09/26 μετατρέπεται σε μία συμμετοχή στην κλήρωση, δίνοντας σου τη δυνατότητα να διεκδικήσεις ένα διπλό VIP πακέτο φιλοξενίας στο Las Vegas με μετακινήσεις, διαμονή, δώρα και Prepaid Visa αξίας 400 USD.

Μια ξεχωριστή εμπειρία που ξεκινά από τις καθημερινές σου συναλλαγές με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς.