Καμπανάκι για τους Έλληνες οδηγούς: «Νταήδες πίσω από το τιμόνι, οι μισοί δεν φορούν ζώνη»

Αρνητική επίδοση έχουν οι Έλληνες οδηγοί σε ευρωπαϊκή μελέτη, με τη συμμετοχή 11 χωρών, αναφορικά με τη συμπεριφορά τους πίσω από το τιμόνι. Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία κατατάσσει τη χώρα μας σε δυσμενή θέση σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη -και συγκεκριμένα κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο- οι Έλληνες οδηγοί σε ποσοστό 48% εξακολουθούν να μη φορούν ζώνη ασφαλείας. Το εύρημα αυτό φαντάζει απίστευτο, εν έτη 2026, όταν μάλιστα τα περισσότερα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στον δρόμο διαθέτουν αερόσακο.

Σε όσα αυτοκίνητα υπάρχει αερόσακος μια σύγκρουση χωρίς ζώνη ασφαλείας μπορεί να αποβεί θανατηφόρα ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες καθώς η πρόσκρουση του προσώπου του οδηγού ή του συνοδηγού στον αερόσακο μπορεί να προκαλέσει κάταγμα στον αυχένα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 46% των Ελλήνων οδηγών στέλνουν ή διαβάζουν μηνύματα SMS την ώρα που οδηγούν -χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται αν αυτό γίνεται εν κινήσει ή την ώρα που το όχημα είναι ακινητοποιημένο στο μποτιλιάρισμα.

Οδηγοί «νταήδες»

Επιπλέον, δύο στους 10 Έλληνες οδηγούς παραδέχονται ότι έχουν βγει από το αυτοκίνητό τους για να τσακωθούν με άλλον οδηγό, άλλου οχήματος για θέματα παραβίασης προτεραιότητας. Τον τελευταίο καιρό καταγράφεται στην πατρίδα μας μία έξαρση βίαιων συμπλοκών μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι διαπληκτίζονται στο δρόμο συνήθως για το ποιος πρέπει να περάσει πρώτος σε μια διασταύρωση, ποιος αργεί να ξεκινήσει όταν ανάβει το πράσινο φανάρι ή ποιος έχει δικαίωμα να παρκάρει πρώτος σε μια θέση που ελευθερώνεται ξαφνικά.

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά στην πατρίδα μας, όπου ένας οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο μια άλλη γυναίκα οδηγό, ο θύτης συνελήφθη από τις Αστυνομικές Αρχές και αφού κρίθηκε ψυχιατρικά ασταθής εισήχθηκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο, αναφορικά με το κατά πόσο είναι ψυχικά υγιείς οι οδηγοί και εγείρει προβληματισμούς για το κατά πόσο η ψυχική ισορροπία κάθε ανθρώπου που βρίσκεται για αρκετές ώρες καθημερινά πίσω από ένα τιμόνι θα έπρεπε να περνά τακτικά από αξιολόγηση.

Η ευρωπαϊκή μελέτη φανερώνει επίσης ότι το 55% των Ελλήνων οδηγών βρίζουν όταν οδηγούν, ενώ τρεις στους τέσσερις παραδέχονται ότι έχουν οδηγήσει παραβιάζοντας το όριο ταχύτητας, έστω και για μικρή χιλιομετρική απόσταση.

Στην πράξη ο λόγος ύπαρξης των ορίων ταχύτητας είναι να μας προσφέρουν μεγαλύτερη δυνατότητα να ακινητοποιήσουμε γρήγορα το αυτοκίνητό μας αν κάτι συμβεί, αν για παράδειγμα πεταχτεί μπροστά μας ένα παιδί.

Όλοι οι συμμετέχοντες φορείς που ασχολούνται με την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα υπογραμμίζουν πως ο μοναδικός τρόπος να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της απείθαρχης οδήγησης είναι να τοποθετηθούν κάμερες παντού. Άλλωστε οι Έλληνες που σπουδάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό -για παράδειγμα στο Λουξεμβούργο, στη Γαλλία, την Αυστρία ή τη Γερμανία αποτελούν υπόδειγμα οδηγού στους δρόμους, καθώς την πρώτη φορά που θα ξεπεράσουν έστω και για 1 km/h το όριο ταχύτητας σε μία περιοχή, θα λάβουν αμέσως την κλήση στο κινητό τους ή στο e-mail –κι έτσι θα φροντίσουν να μην υποπέσουν στο ίδιο σφάλμα.

Καταλήγοντας η μελέτη δείχνει πως οι Έλληνες είναι «κακοί» και «αγενείς» οδηγοί και πως δεν σέβονται το άγραφο «savoir vivre» των δρόμων όταν βρίσκονται στην πατρίδα τους. Αν όμως ταξιδέψουν στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν κάμερες σχεδόν παντού, μεταμορφώνονται σε υπόδειγμα οδηγού, θεωρώντας-και γνωρίζοντας- πως εκεί το κράτος δεν αστειεύεται!