Οργή προκαλεί βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας από περιστατικό στο Ίλιον, όπου οδηγός γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, μπροστά στο ανήλικο παιδί της, έπειτα από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) σε στενό διπλής κατεύθυνσης, στα όρια Ιλίου και Καματερού, όταν δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις βρέθηκαν αντικριστά, χωρίς κανένας από τους δύο οδηγούς να κάνει όπισθεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ανέφερε ότι δεν μπορούσε να υποχωρήσει, καθώς το όχημά της θα κατέληγε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα. Από την πλευρά του, ο άνδρας οδηγός φέρεται να αρνήθηκε επίσης να κάνει όπισθεν, επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον άνδρα να πλησιάζει το όχημα της γυναίκας και να τη γρονθοκοπεί, ενώ στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της. Περίοικοι που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού φώναζαν για να τους σταματήσουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, ο δράστης επέστρεψε στο όχημά του, έκανε όπισθεν και αποχώρησε από το σημείο. Οι κάτοικοι κατέγραψαν τα στοιχεία του οχήματος και τα παρέδωσαν στην Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει αναζητήσεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στο μάτι και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, όπως και το παιδί της που είδε τη βίαιη επίθεση.