Το καταστροφικό λάθος με τον λεβιέ που κάνουν οι οδηγοί όταν κολλάνε στην κίνηση

Στην ελληνική πραγματικότητα, μποτιλιάρισμα και Αθήνα είναι δυο λέξεις που πάνε μαζί. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένα από τα συχνότερα προβλήματα του οδικού δικτύου στη χώρα μας, γεγονός που οδηγεί σε νευρικούς χειρισμούς, σε ένα ατελείωτο «σταμάτα-ξεκίνα» και μια συνεχή εναλλαγή από πρώτη σε νεκρά.

Τα συχνά αυτά λάθη συχνά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο αμάξι και να κοστίσουν ακριβά στον/ην οδηγό.

Κίνηση στους δρόμους | Eurokinissi

Το λάθος στην οδήγηση που μπορεί να κοστίσει ακριβά

Όταν βρίσκονται σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι οδηγοί συνήθως αλλάζουν ταχύτητες πιο συχνά, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί αφήνουν το χέρι τους στον λεβιέ ταχυτήτων.

Κατά την επιτάχυνση, μπορεί να είναι πιο γρήγορο και πιο βολικό για τους οδηγούς να κρατούν το χέρι τους στο λεβιέ ταχυτήτων, αλλάζοντας ταχύτητες το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, στον ιστότοπο της RAC, η εταιρεία προειδοποιεί ότι η άσκηση υπερβολικής πίεσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική ζημιά στο κιβώτιο ταχυτήτων. Οι οδηγοί που επιμένουν να το κάνουν αυτό πρέπει να βεβαιωθούν ότι δεν ασκούν σημαντική πίεση, η οποία θα μπορούσε να φθαρεί το πιρούνι επιλογής.

Εάν το εξάρτημα χρειαστεί αντικατάσταση, οι οδηγοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό επισκευής, προκειμένου να επιστρέψουν στους δρόμους.

Προτείνεται λοιπόν αντί οι οδηγοί να προχωρούν συνεχώς ακολουθώντας από κοντά το προπορευόμενο όχημα, να περιμένουν μέχρι να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο περιθώριο κίνησης και μετά να ξεκινούν.