Μία παραίτηση, εθνικό ζήτημα: Οι Νοτιοκορεάτες είναι πολύ θυμωμένοι με τον coach της εθνικής ποδοσφαίρου

Ο Hong Myung-bo ανακοίνωσε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών της Νότιας Κορέας, μετά την αποτυχία πρόκρισης στον επόμενο γύρο του Μουντιάλ 2026.

Η εθνική ήλπιζε πως θα μπορούσε να πάρει την πρόκριση στα νοκ-άουτ ως μία από τις καλύτερες τρίτες, αλλά διαψεύστηκε πανηγυρικά το περασμένο Σάββατο (27/06).

Η παραίτηση του προπονητή έχει προκαλέσει κύμα κριτικής σε βάρος του, με τον ίδιο τον πρόεδρο της χώρας, Lee Jae-myung, να καλεί σε έρευνα όσον αφορά στην απογοητευτική παρουσία της Νότιας Κορέας στα γήπεδα του Παγκοσμίου.

Ο Hong απολογήθηκε στους οπαδούς και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη, λέγοντας πως «την φέρει αποκλειστικά ο ίδιος, ως πρώτος προπονητής».

«Ακόμα κι εάν φεύγω από την εθνική, δεν εγκαταλείπω τους Κορεάτες και το ποδόσφαιρο, γενικά. Θα επεφημώ την εθνική ομάδα από τα βάθη της καρδιάς μου και ελπίζω πως η ομάδα θα κερδίσει, και πάλι, την αγάπη και την εμπιστοσύνη των πολιτών» είπε ο απερχόμενος τεχνικός, κατά την αποχώρησή του.

Η προπόνηση της εθνικής Νότιας Κορέας | EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για «ευνοιοκρατία και αναξιοκρατία» κατηγόρησε ο πρόεδρος

Η Νότια Κορέα, νούμερο 32 στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, είχε δύο ήττες και μία νίκη στη διοργάνωση, τερματίζοντας πίσω από το Μεξικό και τη Νότια Αφρική στον όμιλό τους. Και μπορεί το Μεξικό να είναι σαφώς ανώτερη ομάδα, αλλά τη δεύτερη την ξεπερνάει κατά πολύ στα ranking.

Ο πρόεδρος Lee, αντιδρώντας στις εξελίξεις, σημείωσε πως αισθάνεται «όχι απλώς μπερδεμένος, αλλά είναι σε απόλυτη σύγχυση με το απρόσμενο αποτέλεσμα».

Σε ανάρτησή του στο X, σημείωσε πως το πρόωρο τέλος της ομάδας από το Μουντιάλ «φαίνεται πως είναι αποτυχία οργάνωσης και προσωπικοί».

«Όταν η ευνοιοκρατία και η αναξιοκρατία υπερισχύουν της ικανότητας κατά την επιλογή ενός επικεφαλής, το αποτέλεσμα είναι τόσο προβλέψιμο όσο η φωτιά που καίει το χαρτί» έκρινε.

Είναι τόση η οργή που νιώθουν οι Νοτιοκορεάτες, που ορισμένα καταστήματα εστίασης και σούπερ μάρκετ έχουν αναρτήσει ταμπέλες με τις οποίες δηλώνουν ξεκάθαρα ότι απαγορεύεται η είσοδος του Hong.

Ο προπονητής που η Νότια Κορέα δεν καλωσόρισε από νωρίς

Η πρόσληψη του Hong υπήρξε, εξ αρχής, πολύ αμφιλεγόμενη.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος οδηγούσε την εθνική στην ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ το 2002, είχε αναλάβει τα ηνία στο Παγκόσμιο του 2014, αλλά δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία.

Είχε αποχωρήσει ύστερα και επανήλθε πριν από δύο χρόνια, με την πρόσληψή του να ξεσηκώνει κύμα οργής.

Πολλοί ήταν οι φαν που επέκριναν την επιλογή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας λέγοντας πως έβαλε στη θέση έναν δικό τους άνθρωπο.

Χθες, ο ίδιος παραδέχθηκε πως το να αποδεχθεί τη θέση δεν ήταν εύκολη υπόθεση για εκείνον. «Δεν μπορώ να πω ότι ήταν η σωστότερη απόφαση, αλλά μπορώ να σας πως ότι έλαβα την κάθε μου απόφαση με μοναδικό γνώμονα το κορεατικό ποδόσφαιρο».