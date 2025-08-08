Το νέο gmotion 114 είναι μαζί σας, όπου και αν είστε

Για να μην επιβαρύνετε οικονομικά τις διακοπές σας, μάθετε τα πάντα για την αυτοκίνηση εντελώς δωρεάν, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, με ένα μόνο κλικ. Οι 176 σελίδες του νέου gmotion 114 είναι γεμάτες με όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, όλη τη διεθνή αγωνιστική κίνηση, παρουσιάσεις και μεγάλα αφιερώματα και συγκριτικές δοκιμές.

Διαβάζετε πρώτοι...

Τον περασμένο μήνα, με την αρωγή του incharge, οδηγήσαμε, αξιολογήσαμε και συγκρίναμε σχεδόν όλα -μας ξέφυγε το Fiat Grande Panda Electric- τα μικρά ηλεκτρικά hatchback της B κατηγορίας. Επιτέλους, η πιο εμπορική κατηγορία αυτοκινήτων στη χώρα μας αποκτά πληθώρα προτάσεων με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και λογικές τιμές. Η μοτοσικλέτα, επίσης, έχει την τιμητική της σε αυτό το τεύχος, καθώς το αφιέρωμα Gmoto Best Buy 2025 εστιάζει στα ολοκαίνουρια δίτροχα μοντέλα που αποτελούν τις καλύτερες προτάσεις αγοράς σήμερα.

Γνωρίζουμε και οδηγούμε

Ηλεκτρικό είναι και το Geely EX5 που γνωρίσαμε τόσο στο λανσάρισμα της μάρκας στη χώρα μας όσο και του μοντέλου. Στην λαοφιλή κατηγορία B, αλλά σε αυτή των SUV, ανακαλύψαμε τις θεωρητικές χάρες του νέου Ford Puma Gen-E και σας τις παρουσιάζουμε, ενώ το Σεπτέμβριο θα έχουμε και πλήρη δοκιμή.

Στις γνωριμίες του περασμένου μήνα είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε μια πρώτη επαφή, στατική, με τα νέα αμιγώς ηλεκτρικά SUV της Toyota στις κατηγορίες B, C, και D, τα οποία θα καταφθάσουν σύντομα στη χώρα μας, αρχής.

Στο δρόμο, το Fiat Grande Panda Hybrid αποδείχτηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον, όχι μόνο αισθητικά -όπου εντυπωσιάζει- αλλά και λειτουργικά. Το Dacia Duster στην έκδοση Eco-G 100 γύρισε την Ελλάδα με ελάχιστο κόστος καυσίμου, ενώ το Cupra Terramar 2.0 απέδειξε γιατί η ισπανική μάρκα έχει το πιο petrolhead κοινό.

Κάνουμε αγώνα

«Φωτιά» πήραν οι πίστες και τον Ιούλιο, όπου όμως οι συνήθεις ύποπτοι, McLaren στην F1, Ducati στο MotoGP και Toyota στο WRC δεν απειλήθηκαν επί της ουσίας. Διαβάστε τι έγινε στα GP της F1 σε Αυστρία, Μεγάλη Βρετανία και Βέλγιο, απολαύστε επισκόπηση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και του ράλλυ Εσθονίας και μάθετε τι συνέβη στους αγώνες MotoGP στην Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία και Τσεχία.

Να περνάτε υπέροχα, να επιστρέψετε όλες και όλοι με ασφάλεια και να βρισκόμαστε στους δρόμους με σεβασμό, καλή διάθεση και όρεξη για χιλιάδες – χιλιάδες απολαυστικά χιλιόμετρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ GMOTION 114 ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

