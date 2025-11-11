Η Nio άρχισε επίσημα την εμπορική της πορεία στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της αλλά και τα τέσσερα ηλεκτρικά μοντέλα που είναι άμεσα διαθέσιμα. Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα ιδρύθηκε το 2014 και απασχολεί παγκοσμίως περίπου 30.000 εργαζόμενους. Η παραγωγή αυτοκινήτων της Nio έχει ξεπεράσει διεθνώς τις 900.000 μονάδες και στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Όμιλο Μοτοδυναμική (Porsche, Yamaha, Sixt).

Firefly: Αυτοκίνητο πόλης 4 μέτρων με πλούσιους χώρους

To αμάξωμα του Firefly έχει μήκος που μόλις που ξεπερνάει τα 4 μέτρα και το καθιστά ιδανικό για μετακινήσεις στην πόλη, χάρη στην ευελιξία που προσφέρει. Κύρια σχεδιαστική λεπτομέρεια είναι τα τρία στρογγυλά φώτα στις δύο πλευρές της οβάλ μάσκας, μοτίβο που συναντάμε και στο πίσω μέρος.

Το ψηφιακό ταμπλό του Firefly περιλαμβάνει οθόνη 6 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και μία μεγάλη 13,2 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων. Το infotainment υποστηρίζει συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Με το firefly app ο οδηγός έχει μία σειρά από λειτουργίες και ενημερώσεις στο smartphone.

Το αυτοκίνητο πόλης της Nio βασίζεται στην πλατφόρμα FT1, με την κίνηση στους πίσω τροχούς να δίνει ηλεκτρικό μοτέρ 143 ίππων. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα διαρκεί 8,1 δλ, ενώ η μέγιστη ταχύτητα είναι 150 χλμ/ώρα. H μπαταρία έχει εκμεταλλεύσιμη χωρητικότητα 41,2 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία 320-330 χλμ. (WLTP). Μπορεί να φορτίσει είτε σε wallbox AC 11 kW, είτε σε ταχυφορτιστή DC 100 kW. Στη δεύτερη περίπτωση η διαδικασία 10-80% διαρκεί 29 λεπτά.

Ο εξοπλισμός του είναι πλούσιος από το πρώτο επίπεδο εξοπλισμού select και γίνεται υπερπλήρης στο comfort (που περιλαμβάνει και την ηλιοροφή). Η αντίστοιχη τιμή είναι 31.900 και 33.900 ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η κρατική επιδότηση).

EL6: Πολυτελές SUV με μεγάλη αυτονομία

To EL6 εκπροσωπεί τη Nio στην κατηγορία των premium D-SUV, καθώς το μήκους του ανέρχεται σε 4,85 μέτρα. Έχει πλούσιους χώρους για επιβάτες (χάρη στο μεταξόνιο των 2,91 μέτρων και το πλάτος 2 μέτρων) και για αποσκευές (όγκος πορτμπαγκάζ στα 579 λίτρα). Εφοδιάζεται με πληθώρα συστημάτων που εξασφαλίζουν την άνεση, τη συνδεσιμότητα και την ασφάλεια των επιβατών του.

Το ηλεκτρικό SUV προσφέρει τετρακίνηση χάρη στα δύο ηλεκτρικά μοτέρ: 204 ίππων εμπρός και 286 ίππων πίσω. Άρα η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται σε 490 ίππους, χαρίζοντας σπορ επιδόσεις (0-100 χλμ/ώρα σε 4,5 δευτερόλεπτα). Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στα 200 χλμ/ώρα.

Το EL6 είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις μπαταρίας:

Standard Range με 73,5 kWh, αυτονομία έως 406 χλμ. και τιμή 69.900 ευρώ

Long Range με 90 kWh και αυτονομία έως 529 χλμ. και τιμή 76.900 ευρώ

Η φόρτιση γίνεται σε DC 170 kW για την στάνταρ μπαταρία και σε 180 kW για την μεγάλη.

ET5: Μεγάλο sedan με δυναμικό παρουσιαστικό

Το ΕΤ5 είναι ένα μεσαίο sedan 4,79 μέτρων με δυναμική σχεδίαση χάρη και στη fastback σιλουέτα. Στο εσωτερικό διατηρείται η ίδια φιλοσοφία με το EL6, με ποιοτικές επενδύσεις, έμφαση στην άνεση και τη συνδεσιμότητα. Και εδώ η συνδυαστική ισχύς είναι 490 ίπποι από τους δύο ηλεκτροκινητήρες (0-100 χλμ/ώρα σε 4 δευτερόλεπτα.

Στην έκδοση Standard Range η μπαταρία 75 kWh προσφέρει αυτονομία έως 456 χλμ. (τιμή 61.900 ευρώ)

Στην έκδοση Long Range η μπαταρία 100 kWh εκτοξεύει την αυτονομία στα 590 χλμ. (τιμή 71.900 ευρώ)

ΕΤ5 Τouring: Η οικογενειακή έκδοση του ΕΤ5

Το ET5 Touring έχει το ίδιο μήκος (4,79 μέτρα) και την ίδια ισχύ (490 ίπποι) με το ΕΤ5. Ανάλογα με την έκδοση μπαταρίας φορτίζει έως 170-180 kW.

Στην έκδοση Standard Range η μπαταρία 73,5 kWh προσφέρει αυτονομία έως 435 χλμ. (τιμή 66.900 ευρώ)

Στην έκδοση Long Range η μπαταρία 90 kWh η αυτονομία φθάνει έως τα 560 χλμ. (τιμή 73.900 ευρώ)