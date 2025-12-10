Οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι οδηγοί της F1

Η μάχη για την κορυφή της Formula 1 ήταν ντέρμπι και διήρκησε μέχρι την τελευταία ημέρα της σεζόν, όπου ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη στον αγώνα στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι την Κυριακή, την παράσταση, όμως, έκλεψε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος, τερματίζοντας στην 3η θέση, στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής της με μπόνους 10 εκατ. δολαρίων, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι ολοκλήρωσε την προσπάθειά του κατακτώντας τη 2η θέση.

Αλλά ακόμη και αν προσθέσουμε τις ετήσιες απολαβές ύψους περίπου 18 εκατ. δολαρίων και άλλα 29,5 εκατ. δολάρια που συνδέονται με την απόδοση του 26χρονου Bρετανού στην πίστα, με τα συνολικά 57,5 ​​εκατ. δολάρια αυτή τη σεζόν, αν και εντυπωσιακά, τον κατατάσσουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου όσον αφορά την οικονομική κούρσα της F1 για το 2025, σύμφωνα με το Forbes.

