Οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι οδηγοί της F1

Τιμόνια από.... χρυσάφι. Με 363 εκατ. δολάρια μέσα στο cockpit οι πιο καλά αμειβόμενοι οδηγοί της F1. H κατανομή του εισοδήματος σε μισθό και μπόνους.

Λάντο Νόρις
Ο πιλότος της Formula 1 Λάντο Νόρις | Shutterstock
Η μάχη για την κορυφή της Formula 1 ήταν ντέρμπι και διήρκησε μέχρι την τελευταία ημέρα της σεζόν, όπου ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη στον αγώνα στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι την Κυριακή, την παράσταση, όμως, έκλεψε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος, τερματίζοντας στην 3η θέση, στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής της με μπόνους 10 εκατ. δολαρίων, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι ολοκλήρωσε την προσπάθειά του κατακτώντας τη 2η θέση.

Αλλά ακόμη και αν προσθέσουμε τις ετήσιες απολαβές ύψους περίπου 18 εκατ. δολαρίων και άλλα 29,5 εκατ. δολάρια που συνδέονται με την απόδοση του 26χρονου Bρετανού στην πίστα, με τα συνολικά 57,5 ​​εκατ. δολάρια αυτή τη σεζόν, αν και εντυπωσιακά, τον κατατάσσουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου όσον αφορά την οικονομική κούρσα της F1 για το 2025, σύμφωνα με το Forbes.

