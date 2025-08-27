Oι δύο θεωρίες για το μυστήριο με το ακυβέρνητο ηλεκτρικό Mustang - Ο οδηγός απλά προσευχόταν

Στην περιοχή Σαν Κάρλος της Καλιφόρνια πριν από μερικές εβδομάδες, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ξαφνικά βγήκε τελείως εκτός ελέγχου. Το αυτοκίνητο, πηγαίνοντας με αμείωτη ταχύτητα, αρχικά έγδαρε το κιγκλίδωμα του δρόμου και ύστερα συγκρούστηκε με άλλο διερχόμενο όχημα. Ο οδηγός; Ο οδηγός, σύμφωνα με το απόσπασμα που ανέβηκε στο YouTube, είχε παραιτηθεί από την προσπάθεια να ελέγξει το όχημα του και έκανε την προσευχή του. Και τελικά, όντως συνέβη ένα μικρό θαύμα, καθώς δεν υπήρξε κανένας σοβαρός τραυματισμός.

Όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ακούστηκαν σενάρια, τα οποία κανείς δεν μπορούσε ούτε να διαψεύσει ούτε να επιβεβαιώσει.

To πρώτο σενάριο έλεγε πως για το ατύχημα δεν ευθυνόταν ο οδηγός, αλλά ένα κατασκευαστικό λάθος του ίδιου του αυτοκίνητου, μιας πολυτελούς Mustang Mach-E. Το όχημα σύμφωνα με τις φήμες, οδηγούσε αυτόματα, είχε «κλειδώσει» στη συγκεκριμένη λειτουργία οδήγησης και ο οδηγός δεν μπορούσε να την αναιρέσει. Μάλιστα το συγκεκριμένο σενάριο κυκλοφόρησε με ταχύτητα-αστραπή στο TikTok, με την εταιρεία κατασκευής να αναζητά τρόπους για να το διαψεύσει.

X/TikTok

Σύμφωνα με αναφορές πάντως, από το γραφείο της τοπικής τροχαίας που ερεύνησε το ατύχημα, το αυτοκίνητο δεν φαίνεται να οδηγούσε αυτόματα και βρίσκεται υπό διερεύνηση το ενδεχόμενο ο οδηγός να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Πάντως δεν θα θέλαμε να είμαστε στη θέση κάποιου που οδηγεί αναπτύσσοντας ταχύτητα και ξαφνικά αφήνει τα χέρια από το τιμόνι για να προσευχηθεί. Δεν έχει περάσει καθόλου καλά.