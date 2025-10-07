Τι χρώμα εκπέμπουν τα φώτα οπισθοπορείας του αυτοκινήτου

Τι χρώμα εκπέμπουν τα φώτα οπισθοπορείας: Τα φώτα οπισθοπορείας, δηλαδή εκείνα που ανάβουν όταν το όχημα μπαίνει στη «όπισθεν», εκπέμπουν λευκό φως.

Ο λόγος είναι πρακτικός και κανονιστικός. Αφενός, το λευκό φως προσφέρει τη μέγιστη ορατότητα τη νύχτα, επιτρέποντας στον οδηγό να βλέπει καθαρά πίσω από το όχημα και ταυτόχρονα ειδοποιεί τους υπόλοιπους οδηγούς και πεζούς ότι το όχημα κινείται προς τα πίσω.

Αφετέρου, τα κόκκινα φώτα προειδοποιούν για πέδηση ή στάση, τα πορτοκαλί/κίτρινα για αλλαγή πορείας ή φλας, ενώ μόνο το λευκό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την ένδειξη όπισθεν - βάσει του Κανονισμού ΟΗΕ αριθ. 23 και των ευρωπαϊκών οδηγιών ECE.