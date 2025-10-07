Τι χρώμα εκπέμπουν τα φώτα οπισθοπορείας του αυτοκινήτου

Τι χρώμα εκπέμπουν τα φώτα οπισθοπορείας: Τα φώτα οπισθοπορείας, δηλαδή εκείνα που ανάβουν όταν το όχημα μπαίνει στη «όπισθεν», εκπέμπουν λευκό φως.
Ο λόγος είναι πρακτικός και κανονιστικός. Αφενός, το λευκό φως προσφέρει τη μέγιστη ορατότητα τη νύχτα, επιτρέποντας στον οδηγό να βλέπει καθαρά πίσω από το όχημα και ταυτόχρονα ειδοποιεί τους υπόλοιπους οδηγούς και πεζούς ότι το όχημα κινείται προς τα πίσω.
Αφετέρου, τα κόκκινα φώτα προειδοποιούν για πέδηση ή στάση, τα πορτοκαλί/κίτρινα για αλλαγή πορείας ή φλας, ενώ μόνο το λευκό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την ένδειξη όπισθεν - βάσει του Κανονισμού ΟΗΕ αριθ. 23 και των ευρωπαϊκών οδηγιών ECE.
- Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι θα απαρτίζουν την «εκλογική λίστα» - Αγώνας δρόμου για την κάλπη
- Ανάστατη η Χίος: Μαθηματικός αυνανίζεται μπροστά σε συναδέλφους του - Η αστεία δικαιολογία για το παντελόνι
- Σελέν Ερντέμ: Ο Παναθηναϊκός έχει νέα σταρ στον πάγκο: Ντίβα, φωνακλού και με ψηλοτάκουνες γόβες
- Γυναίκα με 11 αδέρφια που μεγάλωσε σε αίρεση: «Κάθε μέρα είχε όργιο - Μας έσπαγαν τα κόκαλα για να αντέχουμε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.