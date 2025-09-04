Τι ζημιά μπορεί να πάθει το αυτοκίνητο από νοθευμένα καύσιμα - Πώς θα το καταλάβετε

Σοβαρές ζημιές ενδέχεται να προκληθούν στα οχήματα από νοθευμένα καύσιμα που ενδέχεται να βάλει ο οδηγός όπως εξηγεί μηχανικός αυτοκινήτων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» του Ertnews, ο Κυριάκος Ρούσσος επισήμανε ότι η «συμπεριφορά» ενός οχήματος μπορεί να δείξει αν το καύσιμο είναι νοθευμένο, καθώς ο οδηγός μπορεί να παρατηρήσει μικρές διακοπές, ή ότι το αυτοκίνητο δεν «τραβάει» σωστά.

Νοθευμένα καύσιμα: Το καλό και το κακό σενάριο για ένα όχημα

Κατά τον μηχανικό, το καλό σενάριο -συνεπώς και το πιο οικονομικό- για την επισκευή ενός οχήματος με νοθευμένη βενζίνη ή πετρέλαιο είναι να αλλαχθούν τα φιλτράκια, να καθαριστεί το κύκλωμα της τροφοδοσίας και να αφαιρεθεί το νοθευμένο καύσιμο.

Ωστόσο, κακό σενάριο ενδέχεται να στοιχίσει αρκετά χρήματα, καθώς ο κινητήρας παθαίνει εσωτερική ζημιά. Συγκεκριμένα επηρεάζονται οι επί το πλείστον βαλβίδες και αν είναι πολύ κακή η κατάσταση μπορεί να λιώσει και πιστόνι, οπότε ενδέχεται να χρειαστεί σε γενική επισκευή, ακόμα και αλλαγή κινητήρα.

Ο Κυριάκος Ρούσσος αναφέρεται σε περίπτωση νοθείας, όπου αφαιρέθηκε καύσιμο από αυτοκίνητο και αποθηκεύτηκε μέσα σε μπιτόνια που ήταν κλειστά. Δύο μόλις ημέρες μετά, η στάθμη του νοθευμένου καυσίμου είχε πέσει κατά δύο παλάμες.

Συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν νέες συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων, με τους συλληφθέντες να εανέρχονται μέχρι σήμερα σε 22, ενώ αναζητούνται ακόμα οκτώ άτομα.

Οι συλλήψεις έγιναν από τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο και στη νοθεία καυσίμων.

Σήμερα, μάλιστα, παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στοιχεία για το «Modus Operandi» της εγκληματικής οργάνωσης στο λαθρεμπόριο καυσίμων, με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Φώτη Ντουίτση, να τονίζει ότι πρόκειται για μια υπόθεση με διεθνικές διασυνδέσεις που επηρεάζει άμεσα την οικονομία αλλά και τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, η οργάνωση λειτουργούσε με δυο υποομάδες. Η μία εισήγαγε χημικούς διαλύτες για να νοθεύει τα καύσιμα, ενώ η άλλη διενεργούσε εικονικές εξαγωγές αποφεύγοντας φόρους και δασμούς.

Σύμφωνα με τον υποστράτηγο, χρησιμοποιούν χρησιμοποιούσαν παράνομα λογισμικά για να προκαλούν ελλειμματικές παραδόσεις στους πελάτες τους οδηγούς, ενώ τα κέρδη τους μόνο για φέτος ξεπερνούσαν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, με ζημία για το Δημόσιο πάνω από 1,5 εκατομμύριο.