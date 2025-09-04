Στους 22 ανέρχεται ο αριθμός των συλληφθέντων, την ώρα που αναζητούνται ακόμη οκτώ, από τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για την εξάρθρωση διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο και στη νοθεία καυσίμων.

Σήμερα, μάλιστα, παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στοιχεία για το «Modus Operandi» της εγκληματικής οργάνωσης στο λαθρεμπόριο καυσίμων, με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Φώτη Ντουίτση, να τονίζει ότι πρόκειται για μια υπόθεση με διεθνικές διασυνδέσεις που επηρεάζει άμεσα την οικονομία αλλά και τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, η οργάνωση λειτουργούσε με δυο υποομάδες. Η μία εισήγαγε χημικούς διαλύτες για να νοθεύει τα καύσιμα, ενώ η άλλη διενεργούσε εικονικές εξαγωγές αποφεύγοντας φόρους και δασμούς.

Καύσιμα | In Time / Δημήτρης Μητσάκος

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Πώς δρούσε ακριβώς

Σύμφωνα με τον υποστράτηγο, χρησιμοποιούν χρησιμοποιούσαν παράνομα λογισμικά για να προκαλούν ελλειμματικές παραδόσεις στους πελάτες τους οδηγούς, ενώ τα κέρδη τους μόνο για φέτος ξεπερνούσαν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, με ζημία για το Δημόσιο πάνω από 1,5 εκατομμύριο.

Συνελήφθησαν συνολικά 22 άτομα σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών ο αρχηγός αλλά και οι διευθύνοντες των υποομάδων, ενώ κατασχέθηκαν καύσιμα, οχήματα, λογισμικά έγγραφα και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε ότι η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και άλλες υπηρεσίες, ενώ σφραγίστηκαν οκτώ πρατήρια σε Αττική, Τρίκαλα, Ήπειρο και Λακωνία.

Τόνισε επίσης ότι αποκάλυψη της οργάνωσης αποτελεί σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα και προστατεύει τους καταναλωτές. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε δήλωση και συνεχάρη τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως δήλωσε η κ. Δημογλίδου: «Εξαρθρώθηκε διεθνική εγκληματική οργάνωση, για την αποδόμηση της οποίας πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες της Τρίτης και πρωινές ώρες της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, της Υποδιεύθυνσης Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος κι άλλες Υποδιευθύνσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, της Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Μαγνησίας, Λακωνίας, Αρκαδίας και Άρτας, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς και υπαλλήλων των κατά τόπους Περιφερειών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 22 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον οκτώ άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εθνικού τελωνειακού Κώδικα και Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Η αποκάλυψη της δράσης της οργάνωσης ήταν αποτέλεσμα συστηματικής και συνδυαστικής ανάλυσης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων και συνεχούς ανατροφοδότησης του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων, ενώ μετά από πολύμηνες έρευνες σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων».