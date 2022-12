Ο Peripatetic concept maker Γεώργιος Thisseas Καράμπελλας, περήφανα παρουσιάζει: THE LIFE MANIFΕSTO

Στον απαράμιλλα εμβληματικό και ιστορικό χώρο του Fondazione / Βιβλιοθήκη Ίδρυμα Σ. Λοβέρδου σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ, στην καρδιά της Κηφισιάς, ο peripatetic concept maker Γεώργιος Thisseas Καράμπελλας, Curator / Creative Director Fondazione σε ένα ιδιαίτερο Salon ,παρουσίασε το νέο του πόνημα:

Το πρώτο του βιβλίο με τίτλο

GTC 50

JOIE DE VIVRE IS MY MIDDLE NAME

Ένα coffee table book με μία σύνθεση όλης του της ζωής, τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής που εκτείνεται σε εύρος 5 δεκαετιών.

Από τα πρώτα χρόνια στη διαφήμιση και στα περιοδικά μέχρι τα πιο αντισυμβατικά του projects. Η μόδα. Το στιλ. Οι φωτογραφίσεις. Τα projects. To design. Τα σπίτια. Τα concept stores. Τα ταξίδια. Ο Θησέας. Κι ο Θησέας. Όλα είναι εδώ. Και περισσότερο, η πεποίθηση, η απόφαση για τη χαρά της ζωής. O εορτασμός μιας συναρπαστικής πορείας.

Μια επανεκκίνηση. Ένα επαναλανσάρισμα. Ένας επαναπροσδιορισμός. Μια αναγέννηση.

Με τις δράσεις Les Salons Litteraires, το Fondazione υποδέχεται ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κοινό μέσα από conceptual βραδιές που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα στις οποίες αναβιώνουν, με μια σύγχρονη φυσικά ματιά και θεματικούς πυλώνες ανά περίπτωση η μόδα, τα εικαστικά, το θέατρο, ο χορός, η φωτογραφία, το design, η γεύση, το σινεμά, όλες οι πιθανές εκφάνσεις της δημιουργίας.

Το concept της συγκεκριμένης βραδιάς και της παρουσίασης του βιβλίου GTC 50, συμπλήρωσε ιδανικά η προβολή της πρώτης ταινίας-ρετροσπεκτίβας του Γ. Καράμπελλα :

FOOL’S DAY

Because ‘’I’m nobody’s fool, darling!’’

Στη εκδήλωση παρευρέθηκαν πιστοί φίλοι και ακόλουθοι του Γεωργίου Καράμπελλα και του FONDAZIONE, εικαστικοί, εκπρόσωποι του χώρου της μόδας αλλά και του καλλιτεχνικού κόσμου όπως και επιχειρηματίες αλλά και δημοσιογράφοι.

