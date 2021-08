Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Εντ Άσνερ

Ο σπουδαίος ηθοποιός Εντ Άσνερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομα του όσο κανείς άλλος με τα βραβεία Emmy πέθανε το πρωί όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

O εκπρόσωπος του ηθοποιού έστειλε μήνυμα στο Associated Press στο οποίο ενημέρωσε τους θαυμαστές του ηθοποιού για τη δυσάρεστη είδηση και έκανε μια σχετική ανάρτηση στο Twitter. «Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι ο πολυαγαπημένος μας πατριάρχης πέθανε το πρωί. Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν τη θλίψη που αισθανόμαστε. Με ένα φιλί στο μέτωπο – Καληνύχτα μπαμπά. Σ’ αγαπάμε» έγραφε το μήνυμα.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you.