Μακελειό στις ΗΠΑ: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς στο Κολοράντο

Δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού, βρήκαν τον θάνατο χθες το απόγευμα μέσα σε σούπερ μάρκετ στην πόλη Μπόλντερ, στην πολιτεία Κολοράντο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δεν δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία των θυμάτων, πέραν αυτών του αστυνομικού, του Έρικ Τάλι, 51 ετών, που ήταν «ο πρώτος που έφθασε» στο σούπερ μάρκετ King Soopers, όπου οι αρχές ειδοποιήθηκαν πως κάποιος είχε αρχίσει να ρίχνει χθες περί τις 15:00 (τοπική ώρα).

«Τραυματίστηκε θανάσιμα από σφαίρα», ανέφερε η αρχηγός της αστυνομίας του Μπόλντερ, η Μέρις Χέρολντ, εξαίροντας τον «ηρωισμό» του εκλιπόντος.

«Το Μπόλντερ υπέστη ένα φρικιαστικό και απαίσιο μακελειό σήμερα» (χθες Δευτέρα), είπε στο πλάι της ο εισαγγελέας της κομητείας, ο Μάικλ Ντόχερτι.

