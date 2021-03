Ισλανδία: Παίζουν βόλεϊ δίπλα στην καυτή λάβα του ηφαιστείου - Το βίντεο που έγινε viral

Ενώ η λάβα ρέει καυτή από τον κρατήρα του ηφαιστείου, μια ομάδα νεαρών, που συγκεντρώθηκαν σε κοντινή απόσταση από τον κρατήρα, παίζουν βόλεϊ και δείχνουν να το απολαμβάνουν.

Οι εικόνες και τα πλάνα από την εξαιρετικά παράτολμη ενέργεια των νεαρών κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και έχουν γίνει viral στα social media.

Ακόμη και οι Ισλανδοί, που θεωρούνται πιο εξοικειωνόμενοι (σε σχέση με άλλους λαούς) να ζουν με τα ηφαίστεια, αυτό το σκηνικό μόνο σύνηθες δεν είναι.

People casually playing volleyball at the #volcano in #Fagradalsfjall, #Iceland yesterday 🌋



Mögulega það íslenskasta sem ég hef séð. pic.twitter.com/nU3VeDqziR