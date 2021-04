ΗΠΑ - Μακελειό στην Καλιφόρνια: Τουλάχιστον 4 νεκροί - Ανάμεσά τους ένα παιδί

Η αστυνομία στο Όραντζ της Καλιφόρνια έκανε γνωστό ότι σημειώθηκαν πολλαπλοί πυροβολισμοί με «πολλά θύματα επιτόπου, ανάμεσά τους νεκρούς».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους και ένα παιδί.

Σύμφωνα με τον KNBC-TV, το συμβάν σημειώθηκε σε συγκρότημα γραφείων, όπου λειτουργούν εμπορικές επιχειρήσεις στην πόλη Όραντζ, που απέχει περίπου 30 μίλια από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Κατά τον τηλεοπτικό σταθμό, ο δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά αστυνομικού και έχει συλληφθεί.

Άλλοι δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

DEVELOPING: Total of 6 shot in Orange California. Of those, at least 4 dead (1 child) at scene and 2 transported to local hospital(s). OIS w/ no officers hurt. 3rd mass shooting in the last 2 weeks following Boulder, Colorado & Atlanta Metro area per officials.