Επίθεση στο Καπιτώλιο: Νεκρός ο αστυνομικός που παρασύρθηκε από όχημα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Καπιτώλιο έπειτα από την επίθεση ενός άνδρα που χτύπησε με το όχημά του δύο αστυνομικούς.

Ο οδηγός του οχήματος – που φέρεται αμέσως μετά το συμβάν να κινήθηκε απειλητικά κατά των αστυνομικών κρατώντας μαχαίρι – τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά και αργότερα εξέπνευσε.

Λίγο νωρίτερα, ανακοινώθηκε επίσημα πως πέθανε και ο ένας εκ των δύο αστυνομικών.

USCP Chief Yogananda Pittman confirms one of two officers injured in attack has passed away. Department is withholding officer’s name pending notification of next of kin. — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

Το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα ανακοίνωσε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία, ενώ ο δράστης δεν ήταν γνωστός στις αρχές.

Σημειώνεται πως ούτε στη Βουλή, ούτε στη Γερουσία υπήρχε προγραμματισμένη κάποια συνεδρίαση για αυτή την εβδομάδα, καθώς είναι Μεγάλη Εβδομάδα για τους Καθολικούς.

Για την ώρα, μάλιστα, δεν έχει αναφερθεί καμία αλλαγή στο επίπεδο συναγερμού στον Λευκό Οίκο.

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6 — BNO News (@BNONews) April 2, 2021