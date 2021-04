Αξιωματούχος ΕΜΑ: Υπάρχει σύνδεση μεταξύ του εμβολίου της AstraZeneca και των θρομβώσεων

«Κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να το πούμε τώρα, είναι προφανές ότι υπάρχει σύνδεση του εμβολίου με τις θρομβώσεις» λέει σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα «Il Messaggero» ο επικεφαλής εμβολίων του ΕΜΑ, Μάρκο Καβαλέρι, χωρίς ωστόσο να είνει σαφές τι προκαλεί μια τέτοια αντίδραση.

#BREAKING European Medicines Agency (EMA) top official says there is link between AstraZeneca Covid vaccine and blood clots, but cause not clear pic.twitter.com/Fb1qftFzS7