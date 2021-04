Ερυθρά Θάλασσα: Ιρανικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από μαγνητικές νάρκες

Το ιρανικό φορτηγό πλοίο Saviz επλήγη από μαγνητικές νάρκες στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφερε το ημι-κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο πληροφορίες που συγκέντρωσε δημοσιογράφος του.

«Το ιρανικό φορτηγό πλοίο Saviz βρισκόταν σταθμευμένο στην Ερυθρά Θάλασσα τα τελευταία λίγα χρόνια για να υποστηρίζει Ιρανούς καταδρομείς που στέλνονται σε αποστολές συνοδείας εμπορικών πλοίων (κατά επιθέσεων πειρατών)», μετέδωσε το Tasnim.

Δεν έχει υπάρξει άμεση επίσημη απάντηση του Ιράν για το περιστατικό.

Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλώντας στο Reuters, υπό την προϋπόθεση να μην κατονομαστούν, δήλωσαν πως οι ΗΠΑ δεν εξαπέλυσαν επίθεση στο ιρανικό πλοίο.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε πρώτο την είδηση της επίθεσης κατά του ιρανικού πλοίου, επικαλούμενο πηγές που ανέφεραν ότι το πλοίο δέχθηκε επίθεση στ' ανοικτά των ακτών της Ερυθραίας και ότι το πλοίο ανήκει στους Φρουρούς της Επανάστασης, χωρίς ωστόσο να δίνει στοιχεία που να στηρίζουν τον ισχυρισμό.

