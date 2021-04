Κάτι έρχεται: Πληθαίνουν οι αναφορές για «αποκαλύψεις» περί εξωγήινων και UFO – Οι επιστήμονες όμως ανησυχούν

«Εάν οι εξωγήινοι μας επισκεφθούν, το αποτέλεσμα θα έχει βαρύτητα μεγαλύτερη από όταν ο Χριστόφορος Κολόμβος αποβιβάστηκε στην Αμερική, κάτι που δεν πήγε και τόσο καλά για τους Ινδιάνους της Αμερικής...»

Τάδε έφη ο «πολύς» Στίβεν Χόκινγκ, για πάρα πολλούς ένας από τους πιο ευφυείς ανθρώπους που πάτησαν ποτέ στον πλανήτη Γη, πράγμα που μας κάνει να παίρνουμε τα λεγόμενά του στα σοβαρά.

Σίγουρα πάντως με αυτή την άποψη συμφωνούν πολλοί έγκριτοι επιστήμονες με έναν εξ αυτών, τον διάσημο Αμερικανό θεωρητικό φυσικό Μίκιο Κάκου να το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Guardian, ο Κάκου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η προσπάθεια του ανθρώπου να εντοπίσει και πολύ περισσότερο να επικοινωνήσει με προηγμένους εξωγήινους πολιτισμούς «είναι μια εξαιρετικά κακή ιδέα» καθώς θεωρεί ότι η επαφή με έναν προηγμένο εξωγήινο πολιτισμό θα έχει για την ανθρωπότητα ολέθριες επιπτώσεις.

Μάλιστα ο Κάκου -που πρόκειται για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους επιστήμονες στις ΗΠΑ με συμμετοχή σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές σε κορυφαία τηλεοπτικά δίκτυα (BBC, Discovery Channel, History Channel, Science Channel)- χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα με τον Στίβεν Χόκινγκ.

Με αφορμή την επικείμενη εκτόξευση τον ερχόμενο Οκτώβριο του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb που θεωρείται το πιο προηγμένο και ισχυρό τηλεσκόπιο που θα έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα, ο Μίκιο Κάκου ανέφερε πως η ανθρωπότητα θα μπορούσε να έχει την ίδια κατάληξη με τους Ίνκας και τους Αζτέκους.

«Υπάρχουν χιλιάδες πλανήτες για να μελετήσουμε και για αυτό πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες σε κάποιον από αυτούς να υπάρχει ένας προηγμένος πολιτισμός. Υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι μου που πιστεύουν ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με αυτούς τους εξωγήινους. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά κακή ιδέα. Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη όταν ο Μοντεζούμα συνάντησε τον Κορτέζ στο Μεξικό. Προσωπικά εκτιμώ ότι είναι πολύ πιθανό κάποιοι εξωγήινοι να είναι φιλικοί αλλά δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε. Αν πάντως αποφασίσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους αυτό θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή» αναφέρει ο Κάκου.

Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές από τα πάλαι πότε «άδυτα» των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που θεωρούν υπαρκτά τα ΑΤΙΑ (UFO) και προετοιμάζουν το έδαφος για νέες «αποκαλύψεις».

Είναι χαρακτηριστικό πως τις τελευταίες εβδομάδες τρεις διαφορετικοί πρώην υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν αναφερθεί στην ύπαρξη των UFO και πως αναμένονται να «σκάσουν» σημαντικά νέα στο εγγύς μέλλον...

Με αφορμή τις «βόμβες» που είχε εξαπολύσει τον περασμένο Δεκέμβριο ο Ισραηλινός υψηλόβαθμος αξιωματούχος Χάιμ Έσεντ περί «Γαλαξιακής Ομοσπονδίας» και μυστικής υπόγειας βάσης στον Άρη, πολλοί ήταν εκείνοι που άρχισαν να «ψιθυρίζουν» τις απόψεις τους για τους εξωγήινους, με τον πιο υψηλά ιστάμενο Αμερικανό από αυτούς να είναι ο Τζον Μπρέναν.

Ο διευθυντής της CIA την εποχή που ήταν Πρόεδρος των ΗΠΑ ο Μπαράκ Ομπάμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης (λίγο μετά τις δηλώσεις του Έσεντ), πως «νομίζω ότι είναι λίγο υποκριτικό και αλαζονικό από εμάς να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει άλλη μορφή ζωής σε ολόκληρο το σύμπαν».

«Μερικά από τα φαινόμενα που παρατηρούμε συνεχίζουν να είναι ανεξήγητα και μπορεί κάποια από αυτά να περιλαμβάνουν κάποιο είδος δραστηριότητας που κάποιοι θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι πρόκειται για μια διαφορετική μορφή ζωής». Μπερδευτήκατε; Όχι ο Μπρέναν δεν έπαθε... αντιπρόεδρο Εδεσσαϊκού. Απλά ψέλλισε (στο πολύ απόξω η αλήθεια είναι) πως μερικές από τις θεάσεις ΑΤΙΑ θα μπορούσαν να είναι όντως εξωγήινοι!

Μία τέτοια αναφορά παλαιότερα θα μπορούσε να κοσμεί πρωτοσέλιδα εφημερίδων για ημέρες σε όλο τον πλανήτη αλλά ότι ο κόσμος το πέρασε ολίγον τι στο «ντούκου» υποδηλώνει και μία συνειδητοποίηση ότι ο κύριος Μπρέναν δεν μας είπε και τίποτα καινούριο.



Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι οι ισχυρισμοί του Μπρέναν ήταν πολύ πιο προσεκτικοί και... αόριστοι από όσα είπε ο Έσεντ. Φάνηκε όμως να δείχνει ανοιχτός στην ιδέα ότι εξωγήινοι πολιτισμοί μπορεί να βρίσκονται εκεί έξω, πράγμα που αποτελεί τρομακτική πρόοδο από παλαιότερες εποχές. «Έχω δει μερικά από αυτά τα βίντεο που έχουν τραβήξει πιλότοι του Ναυτικού, και πρέπει να σας πω ότι είναι αρκετά ανατριχιαστικά όταν τα κοιτάζετε», ανέφερε ο Μπρέναν, συμπληρώνοντας (βέβαια) ότι δεν γνωρίζει τίποτα με βεβαιότητα.

Τις αναφορές του Μπρέναν περί ΑΤΙΑ μπορείτε να τις ακούσετε από το 6:43 του παρακάτω βίντεο και μετά:

Συνέχεια στις «περίεργες» δηλώσεις περί ΑΤΙΑ έδωσε ο Τζον Ράτκλιφ, στενός συνεργάτης του πρώην Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις 19 Μαρτίου μιλώντας σε εκπομπή του Fox News ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει καταγράψει πολλά περισσότερα για τα UFO από όσα το κοινό γνωρίζει.

Ο Ράτκλιφ πρόσθεσε πως «μερικά από αυτά τα περιστατικά έχουν αποχαρακτηριστεί. Και όταν μιλάμε για περιστατικά, μιλάμε για αντικείμενα που εθεάθησαν από πιλότους του πολεμικού ναυτικού ή της πολεμικής αεροπορίας ή από δορυφόρους».

Διευκρίνισε ότι τα αντικείμενα αυτά εμπλέκονται σε ενέργειες που «είναι δύσκολο να εξηγηθούν με την τεχνολογία που έχουμε τώρα ή μπορεί να ταξιδεύουν με ταχύτητες που υπερβαίνουν το φράγμα του ήχου χωρίς να προκαλούν ηχητική έκρηξη».

Μάλιστα, ο ίδιος υποστήριξε ότι αναμένεται μέχρι τις αρχές Ιουνίου μία έκθεση που θα περιγράφει λεπτομερώς τι έχει παρατηρήσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η εν λόγω έκθεση θα εκδοθεί από το Υπουργείο Άμυνας και τις υπηρεσίες πληροφοριών.

«Κάποιες φορές αναρωτιόμαστε εάν οι αντίπαλοί μας έχουν τεχνολογίες που είναι πιο μπροστά απ’ ό,τι είχαμε σκεφτεί ή καταλάβει. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που απλά δεν έχουμε μία καλή εξήγηση» αναφέρει.

