Ινδία: Φιλική φώκια αγκαλιάζει δύτη και... ρίχνει το twitter

Όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και τα ζώα χρειάζονται αγκαλιές. Ένα βίντεο μιας φώκιας που αγκαλιάζει έναν δύτη κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το σύντομο κλιπ μοιράστηκε στο Twitter από τον υπάλληλο της ινδικής Δασικής Υπηρεσίας με το όνομα Susanta Nanda την Πέμπτη.

Στο βίντεο, η φώκια φαίνεται να αρπάζει τα χέρια του δύτη και να αγκαλιάζεται μαζί του. Ο δύτης απολάμβανε πλήρως τη στοργική χειρονομία καθώς η φώκια τον χτυπούσε φιλικά στην πλάτη.

«Η αγάπη τυλιγμένη μέσα σε μια αγκαλιά. Από την ποικιλομορφία των ωκεανών», ανέφερε η λεζάντα που ο Susanta Nanda έβαλε στην ανάρτησή του.

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες like μέσα σε λίγες ώρες μετά την ανάρτηση και γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι περισσότεροι έγραψαν ότι ζηλεύουν τον δύτη για την όμορφη στιγμή που βίωσε.

Δείτε το βίντεο εδώ:

Love wrapped up within a hug💕

From ocean diversity pic.twitter.com/IdYYYvcqBN