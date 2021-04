Δολοφονία Φλόιντ: «Δεν καθησυχάζουμε!» - Η αντίδραση του ζεύγους Ομπάμα στην καταδίκη του αστυνομικού

Πρόσθεσαν, ωστόσο, ότι η αληθινή δικαιοσύνη «απαιτεί πολύ περισσότερα.»

«Για σχεδόν έναν χρόνο, ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ κάτω από το γόνατο ενός αστυνομικού έχει αντηχήσει σε όλο τον κόσμο - εμπνευσμένες τοιχογραφίες και πορείες πυροδότησαν συνομιλίες σε σαλόνια και νέα νομοθεσία», ανέφερε το ζεύγος σε κοινή δήλωση την Τρίτη. «Αλλά ένα πιο βασικό ερώτημα παραμένει πάντα: Θα αποδοθεί δικαιοσύνη;».

«Σε αυτή την περίπτωση, τουλάχιστον, έχουμε την απάντησή μας. Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, γνωρίζουμε ότι η αληθινή δικαιοσύνη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ενιαία ετυμηγορία σε μια μόνο δίκη», ανέφεραν.

Το πρώην προεδρικό ζεύγος είπε ότι η ετυμηγορία «μπορεί να ήταν ένα απαραίτητο βήμα στο δρόμο προς την πρόοδο, ωστόσο απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί επαρκές.»

«Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν και τελικά θα εξαλείψουν τη φυλετική προκατάληψη στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης μας. Θα χρειαστεί να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για την επέκταση των οικονομικών ευκαιριών για τις κοινότητες που έχουν περιθωριοποιηθεί πάρα πολύ καιρό», ανέφεραν.

Και οι δύο πρόσφεραν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα μπορέσει να βρει τη γαλήνη.»

«Στεκόμαστε δίπλα-δίπλα σε όσους έχουν δεσμευτεί σε κάθε Αμερικανό την απονομή μιας πλήρους δικαιοσύνης, που τόσο ο Τζορτζ όσο και τόσοι άλλοι έχουν αρνηθεί», πρόσθεσαν.

Today, a jury did the right thing. But true justice requires much more. Michelle and I send our prayers to the Floyd family, and we stand with all those who are committed to guaranteeing every American the full measure of justice that George and so many others have been denied. pic.twitter.com/mihZQHqACV