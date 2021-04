ΗΠΑ: Νεκρό 3χρονο αγόρι - Δέχθηκε πυρά στο πάρτι γενεθλίων του

Σύμφωνα με τις αρχές, ο μικρός Ιλάιζα Λαφράνς πιθανότατα χτυπήθηκε από μια αδέσποτη σφαίρα το Σάββατο στο τέλος του πάρτι στα προάστια του Μαϊάμι, όταν άτομα «εξοπλισμένα με πολλά ημιαυτόματα όπλα, συμπεριλαμβανομένου ενός τουφεκίου» άνοιξαν πυρ προς το σπίτι, την ώρα που οι γονείς του και άλλα μέλη της οικογένειάς του «καθάριζαν τον κήπο».

Το παιδί «μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του», πρόσθεσε η αστυνομία.

Τα χρήματα, μάλιστα, που προσφέρουν οι αρχές σε όποιον δώσει οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψη των δραστών αυξήθηκαν τη Δευτέρα σε 15.000 δολάρια.

HELP US CATCH A MURDERER! Segment - 10🚨 Our Homicide Bureau detectives need your help to solve the murder of 3-year-old Elijah LaFrance that occurred on 4/24/21 in the area of N. Miami Avenue & NE 158 Street. #TogetherWeCan



