Εμβόλιο: Αντιδρά η BioNTech για την άρση της πατέντας

Μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, να στηρίξει την κατάργηση της πατέντας στα εμβόλια για τον κορονοϊό και τη θετική πρώτη αντίδραση της ΕΕ, η γερμανική BioNΤech εκφράζει τις αντιρρήσεις της, τονίζοντας ότι αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις ή τον ανεφοδιασμό των χωρών.

Για την BioNTech, ένα τέτοιο μέτρο δεν θα είχε αποτέλεσμα «βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα». Η εταιρεία προτιμά να μεταφέρει τεχνολογία και να δώσει στοχευμένες άδειες για να αυξήσει την παραγωγή της, επανέλαβε, υπενθυμίζοντας ότι συνεργάζεται στενά με περισσότερους από 15 φαρμακευτικούς κολοσσούς, όπως είναι οι Merck, Novartis, Sanofi και Baxter. Η BioNTech υποστηρίζει ότι η παραγωγή των εμβολίων mRNA, όπως εκείνο που παρασκευάζει σε συνεργασία με την Pfizer είναι μία σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία αλλά επισημαίνει ότι «αν δεν τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις, θα μπορούσε να επηρεαστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου. «Και αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των εμβολιασθέντων».

Η άρση της πατέντας των εμβολίων κατά του κορονοϊού θα συζητηθεί, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο Σαρλ Μισέλ, στην Σύνοδο Κορυφής στο Πόρτο. Αν η πρόταση Μπάιντεν εγκριθεί, θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ινδία, όπου ο κορονοϊός σαρώνει και την Αφρική.

#EUCO leaders will tackle this topic in Porto, including TRIPS waiver idea. EU has been supporting the «3d way» promoted by @WTO DG @NOIweala on how to bring vaccines to the global community. Multilateral cooperation is key: #PandemicTreaty with @WHO would be a powerful tool 2/2