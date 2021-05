Σε μια μεγάλη και οργανωμένη επιχείρηση των Aρχών στη Βρετανία για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων βίας στο Λονδίνο, έγιναν σχεδόν 1.000 συλλήψεις ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 400 μαχαίρια (διαφόρων ειδών), τσεκούρια επιβίωσης, καθώς και άλλα «φονικά» αντικείμενα.

Όπως αναφέρει η ηλεκτρονική έκδοση του Sky News, οι σαρωτικοί έλεγχοι της αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 26 Απριλίου και 2 Μαΐου, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Sceptre», στην οποία έλαβαν μέρος δεκάδες στελέχη της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που εργάζονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατασχέθηκαν 411 μαχαίρια και άλλα 166 «φονικά» αντικείμενα ενώ στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν 994 συλλήψεις.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και στελέχη της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών, με σκύλους ανίχνευσης ναρκωτικών, ανιχνευτές μετάλλων, κ.ά. Επιπλέον, οι Αρχές χρησιμοποίησαν και τεχνολογία αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, που αναπτύχθηκε για να εντοπίζονται πιο εύκολα όσοι διακινούν ναρκωτικά στους δρόμους μέσα και έξω από το Λονδίνο.

Ο Alex Murray, επικεφαλής του τμήματος εγκλημάτων βίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα αυτής της επιχείρησης αναδεικνύουν την αφοσίωση και τη δέσμευσή μας για την αντιμετώπιση του βίαιου εγκλήματος και είμαι πεπεισμένος ότι με την κατάσχεση τόσων πολλών μαχαιριών, έχουμε αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις με μαχαίρια».

Πρόσθεσε ότι τα πρόσφατα περιστατικά βίας που συμβαίνουν συχνά στο Λονδίνο «μας υπενθυμίζουν ακριβώς γιατί επιχειρήσεις όπως αυτή είναι τόσο σημαντικές».

Να σημειωθεί ότι η μονάδα καταστολής της βίας, η οποία ιδρύθηκε πριν από 12 μήνες, μέχρι σήμερα έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 6.000 συλλήψεις.

1142 weapons taken off the streets, £1.5 million of cash seized, 6301 arrests for violent offences - and that's just in one year.



The Violence Suppression Unit, formed 12 months ago, works to identify and target the most serious offenders and tackle the key drivers of violence.