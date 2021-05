Αγγλία: Ένα παιδί σκοτώθηκε σε έκρηξη αερίου που διέλυσε τρία σπίτια

Τον θάνατο βρήκε ένα παιδί ενώ τέσσερις ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη στο Λανκασάιρ της βορειοδυτικής Αγγλίας, τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα ή έκρηξη οφείλεται σε διαρροή αερίου και κατέστρεψε πλήρως δύο σπίτια και ένα τρίτο είναι υπό κατάρρευση.

Η Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Λάνκασαϊρ ενημέρωσε πως: «Δέκα πυροσβεστικά οχήματα κλήθηκαν με αναφορές για ύποπτη έκρηξη αερίου στη λεωφόρο Mallowdale στο Morecambe. Κατά την άφιξη, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι δύο σπίτια είχαν καταρρεύσει και το ένα τρίτο υπέστη σοβαρές ζημιές. Οι πυροσβέστες έσωσαν πέντε άτομα από την τοποθεσία. Τέσσερις ενήλικες θεραπεύονται στο νοσοκομείο και ένα άτομο, ένα παιδί, πέθανε τραγικά. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και όλους εκείνους που τραυματίστηκαν αυτή τη στιγμή».

Η περιοχή εκκενώθηκε με τους κατοίκους να απομακρύνονται από τα σπίτια τους και να αποκλείεται η δυνατότητα προσέγγισης στο σημείο.

Aerial Shot shows the impact of the blast in #heysham - praying for the community. pic.twitter.com/m8tHEUzTRf