«Καζάνι που βράζει» η Μέση Ανατολή: Συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί - Ο Μπάιντεν ζήτησε κατάπαυση του πυρός

Παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστινίους κλιμακώνονται, τη στιγμή που οι διεθνείς φωνές για αποκλιμάκωση γίνονται ακόμα πιο ηχηρές, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, να ζητά κατάπαυση του πυρός.

Η Νορβηγία, μαζί με την Τυνησία και την Κίνα, πιέζουν επί μια εβδομάδα για την κινητοποίηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που δεν έχει κατορθώσει έως σήμερα να εκδώσει μια οποιασδήποτε κοινή δήλωση, λόγω της άρνησης των ΗΠΑ. Σήμερα Τρίτη (18/5) θα πραγματοποιηθεί μία νέα έκτακτη και κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση ), όπως ανακοίνωσε η νορβηγική διπλωματική αποστολή.

Το βράδυ της Δευτέρας εκτοξεύθηκαν ρουκέτες από τα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο με αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες αεράμυνας

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ειδησεογραφικό δίκτυο Αl Arabiya, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, το βράδυ της Δευτέρας (17/5) στο βόρειο Ισραήλ ήχησαν σειρήνες αεράμυνας, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο οι οποίες προειδοποίησαν για εκτόξευση ρουκετών. Παράλληλα ο στρατός ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει ερευνά το περιστατικό.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13 TV μετέδωσε πως ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες ειδησεογραφικών δικτύων έπεσαν περίπου 5-7 ρουκέτες, οι οποίες στόχευαν την περιοχή Misgav Am και όλες έπεσαν εντός της επικράτειας του Λιβάνου.

At least 5-6 rockets were fired from Lebanon to Israel, but all dropped inside the Lebanese territory.pic.twitter.com/tTcge2yy0e