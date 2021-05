Friends: Το διαμέρισμα της Monica διαθέσιμο στο Booking με μόλις 20 δολάρια

Οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς Friends, εκτός από το γεγονός ότι έχουν εκστασιαστεί με το Friends reunion και περιμένουν με ιδιαίτερη ανυπομονησία το επετειακό επεισόδιο με τίτλο «The One Where They All Got Back Together» που θα προβληθεί στις 27 Μαΐου, στο HBO Max, μπορούν να βιώσουν μια μοναδική εμπειρία. Οι περισσότεροι επιθυμούν να πιουν έναν καφέ στο Central Perk, το στέκι της αγαπημένης εξάδας, ωστόσο τα νέα είναι ακόμα πιο ευχάριστα.

Προς τιμήν των 25 χρόνων από την πρεμιέρα της επιτυχημένης αμερικανικής σειράς, η Booking έκανε διαθέσιμο για δύο νύχτες, 23 και 24 Μαΐου, το διαμέρισμα της Monica. Οι ενδιαφερόμενοι, θα έχουν την πολυτέλεια να εισέλθουν στο διαμέρισμα που σύχναζε περισσότερο η παρέα, με κόστος μόλις 19,94 δολάρια. Θα μπορούν να κάτσουν στην τακτοποιημένη κουζίνα της Monica, στον εμβληματικό καναπέ και να φωτογραφίσουν όλα τα αντικείμενα που υπήρχαν στα χρόνια που προβαλλόταν η σειρά. Θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει και lifetime εμπειρία, αφού αυτό δεν έχει ξαναγίνει, και το πιο πιθανό είναι να μην υπάρξει στο μέλλον αντίστοιχη ευκαιρία.