Η προσπάθεια του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να παρουσιαστεί ως «προστάτης» των Παλαιστινίων καθώς και οι κινήσεις, στις οποίες έχει προβεί για να δημιουργήσει ένα μέτωπο κατά του Ισραήλ, έχει επιδεινώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αφορμή για την τελευταία «κρίση» στις σχέσεις του Ερντογάν με τον Μπάιντεν αποτέλεσαν οι δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Δευτέρας, 17 Μαΐου, ο Τούρκος πρόεδρος όταν κατηγόρησε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι «έχει τα χέρια του βαμμένα με αίμα». «Γράφετε ιστορία με αιματοβαμμένα χέρια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

«Τα παλαιστινιακά εδάφη είναι τόποι θυμάτων διωγμών, δεινών και αιματοχυσίας, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες περιοχές που έχασαν την ειρήνη με το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και εσείς αυτό το υποστηρίζετε», πρόσθεσε. Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε μετά την έγκριση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την πώληση κατευθυνόμενων όπλων ακριβείας, ύψους 735 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Ισραήλ «που εξαπολύει δυσανάλογες επιθέσεις κατά της Λωρίδας της Γάζας». Επιπλέον, απευθυνόμενος προς τον Μπάιντεν δήλωσε ότι από τη μία αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Αρμενίων και από την άλλη στηρίζεται σε αυτούς που «δολοφονούν ανθρώπους στη Γάζα».

Στην πρώτη τους αντίδραση οι ΗΠΑ καταδίκασαν τις «αντισημιτικές δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν» και τον παρότρυναν «να αποφύγει τα εμπρηστικά σχόλια στο μέλλον». «Οι ΗΠΑ καταδικάζουν σθεναρά τις πρόσφατες αντισημιτικές δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν προς τον εβραϊκό λαό, τις οποίες βρίσκει κατακριτέες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις. «Παροτρύνουμε τον πρόεδρο Ερντογάν και άλλους Τούρκους ηγέτες να αποφύγουν εμπρηστικά σχόλια, τα οποία μπορούν να υποκινήσουν περαιτέρω τη βία», προσέθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Turkish President Erdogan’s anti-Semitic remarks are reprehensible and have no place on the world stage — or anywhere. We call on Turkey to refrain from language that could incite further violence. The U.S. is focused on bringing an end to the conflict. https://t.co/6CmhSGqn0m