Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης προς ξημερώματα της Τετάρτης αφού ακούστηκαν ήχοι από έκρηξη και πυροβολισμούς στην αεροπορική βάση στο Ντιγιάρμπακιρ, τη μεγαλύτερη πόλη του τουρκικού Κουρδιστάν, η οποία δέχθηεκ επίθεση από δύο drone. Η εν λόγω βάση απογειώνονται τα τουρκικά μαχητικά που επιχειρούν στο Βόρειο Ιράκ και τη Συρία.

Διαβάστε ακόμη: Ερντογάν σε Μπάιντεν: Έχεις βάψει τα χέρια σου με αίμα - «Πυρά» και κατά της Αυστρίας

💢#Turkey can’t defend its own bases, yet still wants to conquer the world.



❗️Drone attack on #Diyarbakir base with multiple fixed-wing #UAV’s. Diyarbakir is one of the main operational hubs for the Turkish air campaign in northern #Iraq & #Syria. pic.twitter.com/2sPizESGKV May 19, 2021

Μάλιστα εικόνα που μεταδόθηκε δείχνει ένα drone να πέφτει μέσα στη βάση. Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε ότι έγινε επίθεση με δύο drone στην αεροπορική βάση, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία αναφέρει ότι: «Έγινε μία προσπάθεια επίθεσης στην 8η Κύρια Αεροπορική Βάση στο Ντιγιαρμπάκιρ με drone περίπου στις 00:30.Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές. Αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στη βάση». Η Άγκυρα προς το παρόν τηρεί σιγή ιχθύος και δεν έχει αναφέρει κάτι για το ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

JUST IN - Attempted attack on a military jet base with 2 model aircraft in #Diyarbakır in Turkey - Turkey's Interior Minister Süleyman Soylu. — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 18, 2021