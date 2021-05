Τουρκία: Απολύθηκε δημοσιογράφος του Anadolu ύστερα από ερώτηση για τις κατηγορίες αρχιμαφιόζου

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας δημοσιογράφος του τουρκικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu απολύθηκε χθες, Παρασκευή (21/5) μετά από ερώτηση που έθεσε σε δύο υπουργούς της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης τύπου σχετικά με κατηγορίες του αρχιμαφιόζου, Σεντάτ Πεκέρ εναντίον του ισχυρού υπουργού Εσωτερικών, Σουλειμάν Σοϊλού.

Στην Τουρκία εδώ και τρεις εβδομάδες έχει ξεσπάσει σάλος εξαιτίας των βίντεο που αναρτά στον προσωπικό του λογαριασμό στο YouTube ο Πεκέρ, φιγούρα του υποκόσμου και «μαφιόζος» που ζει εξόριστος στο Ντουμπάι. Στα συγκεκριμένα βίντεο ο Πεκέρ κατηγορεί μέλη της κυβέρνησης του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, AKP για ποικίλα εγκλήματα και για διαφθορά.

Σε ένα από αυτά, ο Πεκέρ ισχυρίζεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών, Σοϊλού του είχε προτείνει προστασία και τον είχε «ενημερώσει» για την έναρξη μιας έρευνας εναντίον του τον περασμένο χρόνο, προκειμένου να του επιτρέψει να εγκαταλείψει την Τουρκία πριν συλληφθεί. Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα στην κυβέρνηση του προέδρου Ερντογάν, δέχεται πιέσεις από την αστυνομία για να παραιτηθεί, αλλά έχει απορρίψει τις κατηγορίες του «αρχινονού».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο δημοσιογράφος του κρατικού πρακτορείου Anadolu, Μπουσάμπ Τουράν, το βράδυ της Παρασκευής κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου προκάλεσε αναστάτωση ζητώντας μια απάντηση για αυτήν την υπόθεση από τους υπουργούς Βιομηχανίας, Μουσταφά Βαράνκ και Γεωργίας, Μπεκίρ Πακντεμιρλί.

Υπό τα έκπληκτα βλέμματα των δύο υπουργών, ο Τουράν ρώτησε αν η κυβέρνηση διαθέτει κάποιο σχέδιο να αντιμετωπίσει αυτό το σκάνδαλο και χαρακτήρισε τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών ένα άτομο «το όνομα του οποίου συνδέεται με σοβαρά ηθικά παραπτώματα», εκφράζοντας την «ντροπή» του. Το βίντεο από αυτό το στιγμιότυπο της συνέντευξης Τύπου έγινε γρήγορα viral στα social media.

A journalist of Anadolu Agency agency asks Turkish Minister whether they will speak about crimes, mafia and corruption linked to the Erdogan' government behind the doors



BUT



Turkish Mins. tells him not to report about their links to corruption/mafia but their false statements. https://t.co/eRE3uBShHI