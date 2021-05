Ο δημοσιογράφος Ρομάν Προτασέβιτς, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκορωσία αφού οι αρχές ανάγκασαν ένα αεροσκάφος της Ryanair να προσγειωθεί στο Μινσκ, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της χώρας, στο οποίο δηλώνει ότι «συνεργάζεται» με τις ανακριτικές αρχές.

Καθισμένος πίσω από ένα τραπέζι, κοιτάζοντας την κάμερα, ο 26χρονος Προτασέβιτς είπε ότι είναι καλά στην υγεία του και παραδέχτηκε ότι βρίσκεται πίσω από την οργάνωση μαζικών κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας στο Μινσκ, πέρσι. «Το προσωπικό μου συμπεριφέρεται με απολύτως ικανοποιητικό τρόπο και με σεβασμό στον νόμο. Συνεχίζω να συνεργάζομαι με τους ερευνητές», ανέφερε.

Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε σε πολλά κανάλια της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Προτασέβιτς δηλώνει επίσης ότι βρίσκεται σε μια φυλακή υποδίκων στο Μινσκ και αρνείται ότι έχει καρδιολογικά προβλήματα, όπως αναφέρθηκε σε ορισμένους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Είναι χαρακτηριστικό όμως πως η Λευκορωσίδα δημοσιογράφος Hanna Liubakova υποστηρίζει πως ο δημοσιογράφος έχει ξυλοκοπηθεί και ότι τα σημάδια στο μέτωπό του είναι από χτυπήματα.

#Belarus Breaking. Pro-government channels published Raman #Pratasevich video address. He was forced to say he is confessing that he was “plotting riots” pic.twitter.com/vhyIs6FmWC