«Πού είναι η μαμά και ο μπαμπάς;» Ραγίζει καρδιές ο 5χρονος που επέζησε από το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Ιταλία

Ένα 5χρονο αγόρι που ήταν ο μοναδικός επιζών στην τραγωδία με το τελεφερίκ στην Ιταλία -όπου σκοτώθηκαν 14 άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των δύο γονέων του- ρώτησε: «Πού είναι η μαμά και ο μπαμπάς;» όταν ξύπνησε στο νοσοκομείο. Ο Ισραηλινός Eitan Biran βγήκε ζωντανός ως εκ θαύματος από το δυστύχημα στις Άλπεις, στη λίμνη Ματζόρε, αλλά η μητέρα και ο πατέρας του, ο μικρότερος αδελφός και οι παππούδες του είχαν σκοτωθεί.



Το μικρό αγόρι ήταν στην εντατική για το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, αλλά τώρα αναπνέει χωρίς τεχνητά μέσα, αν και εξακολουθεί να μην μπορεί να μιλήσει εύκολα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, όταν ο 5χρονος ξύπνησε είδε στο πλάι του να κάθεται η 41χρονη θεία του, Aya, στην οποία και μίλησε για πρώτη φορά: «Έχω πονόλαιμο» ήταν τα πρώτα του λόγια, ενώ στη συνέχεια ρώτησε για το πού βρίσκεται και γιατί ήταν εκείνη εκεί.

