Νορβηγία: Εντοπίστηκε η σορός του μικρού Αρτίν 15 μήνες μετά

Το άψυχο σώμα ενός μικρού παιδιού που βρέθηκε στη Νορβηγία ταυτοποιήθηκε τελικά από τις αρχές της χώρας. Πρόκειται για έναν μικρό πρόσφυγα μόλις 15 μηνών που έχασε την ζωή του στην Μάγχη το περασμένο έτος.

Ο μικρός Αρτίν έχασε τη ζωή του μαζί με άλλα τέσσερα μέλη της οικογένειάς του τον Οκτώβριο του 2020, όταν η βάρκα με την οποίε η κουρδο-ιρανική οικογένεια προσπαθούσε να φτάσει από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, βυθίστηκε.

Οι συγγενείς της οικογένειας εξέφρασαν τη θλίψη και τη σύγχυσή τους καθώς βρίσκονταν σε αναμονή για να μάθουν τι συνέβη τελικά στον Αρτίν, σύμφωνα με το BBC.

Body of baby found washed up on Norway's coast in January was child who drowned in English Channel in October, say police https://t.co/3PzR2JrVdL