Εμβόλιο: Πάνω από το 50% των Ευρωπαίων πολιτών έχει λάβει την πρώτη δόση

Πάνω από τους μισούς πολίτες της Ευρώπης έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ντάνα Σπινάντ.

Διαβάστε ακόμη: Τούντας: Υποχρεωτικός εμβολιασμός άμεσα – Το φθινόπωρο είναι αργά

Σύμφωνα με την κυρία Σπινάντ, την πρώτη δόση του εμβολίου έχει κάνει το 51,5% των Ευρωπαίων πολιτών. Μέχρι τις 11 Ιουνίου, έχουν πραγματοποιηθεί 286,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν παραδοθεί 351,6 εκατομμύρια δόσεις.

Latest update on deliveries of vaccines and vaccination across the EU. We’re on track. pic.twitter.com/5XicCAezlS