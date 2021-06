Το 1991 σε όλο το δυτικό κόσμο οι ανταποκρίσεις της Κριστιάν Αμανπούρ για το CNN έγιναν περιζήτητες, καθώς βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του Πολέμου του Κόλπου. Τα επόμενα χρόνια βρέθηκε σε μεγάλα πολεμικά γεγογότα και συγκρούσεις, στο Ιρακ, το Αφγανιστάν, τη Σομαλία, τη Ρουάντα, την Παλαιστίνη, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά των γεγονότων, άφοβη και δυναμική. Η Κριστιάν Αμανπούρ, η δημοσιογράφος – θρύλος, ανακοίνωσε ότι τώρα δίνει κι εκείνη μια μάχη. Διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών, χειρυργήθηκε και θα υποβληθεί σε χημειοθεραπεία που θα κρατήσει πολλούς μήνες

Some personal news from me: pic.twitter.com/D5noRnfXfA