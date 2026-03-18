Κορυφαίοι αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) έχουν βάλει τις «ζώνες» τους για ενδεχόμενο πυρηνικό ολοκαύτωμα, εκτιμώντας πως προς τα εκεί οδεύει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το προσωπικό του ΟΗΕ παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο των απρόκλητων επιθέσεων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και παραμένει «σε εγρήγορση» για κάθε είδους πυρηνική απειλή, δήλωσε στο POLITICO η Χανάν Μπάλκι, περιφερειακή διευθύντρια του ΠΟΥ για την ανατολική Μεσόγειο.

«Το χειρότερο σενάριο είναι ένα πυρηνικό ατύχημα, και αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί περισσότερο», είπε η Μπάλκι. «Όσο κι αν προετοιμαζόμαστε, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να αποτρέψει τη ζημιά που θα προκληθεί στην περιοχή και παγκοσμίως, ενώ οι συνέπειες θα διαρκέσουν για δεκαετίες».

Σε προετοιμασία για πυρηνικό ατύχημα ο ΠΟΥ

Το προσωπικό του οργανισμού είναι προετοιμασμένο για ένα πυρηνικό ατύχημα με την «ευρύτερη έννοια», συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε πυρηνική εγκατάσταση ή της χρήσης πυρηνικού όπλου, είπε η Μπάλκι. «Το σκεφτόμαστε και ελπίζουμε πραγματικά ότι δεν θα συμβεί».

Διαβάστε ακόμα: Χτυπήθηκε ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, λένε ισραηλινά ΜΜΕ - Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί να «εξαλείψει» αυτό που βλέπει ως «επικείμενη πυρηνική απειλή που θέτει το ιρανικό καθεστώς», αν και δεν έχει παράσχει κανένα στοιχείο ότι η Τεχεράνη αναπτύσσει πυρηνικά όπλα.

Τον περασμένο Ιούνιο, οι ΗΠΑ, σε συντονισμό με το Ισραήλ, στόχευσαν πυρηνικές υποδομές σε όλο το Ιράν. Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του στο Φορντό, στο Ισφαχάν και στο Νατάνζ. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνέχισαν να στοχεύουν πυρηνικές εγκαταστάσεις από τότε που ξεκίνησαν τη νέα τους επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ίχνη ραδιενεργού μόλυνσης πουθενά στην περιοχή. Ωστόσο, εάν ένα πυρηνικό ατύχημα προκαλέσει διαρροή ακτινοβολίας, οι άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον πληθυσμό θα ήταν καταστροφικές.

Η αμείλικτη ιστορία

Το πυρηνικό ατύχημα του 1986 στο σοβιετικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας προκάλεσε επίσημα περίπου 30 θανάτους τους πρώτους μήνες, αλλά αργότερα συνέβαλε σε μια αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου του θυρεοειδούς, που αριθμούν χιλιάδες, και σε υψηλό άγχος μεταξύ του τοπικού πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες.

«Νομίζω ότι όσοι έχουν διαβάσει την ιστορία προηγούμενων περιστατικών, είτε σκόπιμων είτε τυχαίων, γνωρίζουν πολύ καλά για τι πράγμα μιλάμε», δήλωσε η Μπάλκι.

Υπολογίζεται ότι από 110.000 έως 210.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πυρηνικές επιθέσεις των ΗΠΑ στις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι το 1945.

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, ορισμένα ανώτερα στελέχη έχουν αρχίσει να κάνουν εικασίες σχετικά με τη χρήση πυρηνικών κεφαλών. Ο Ντέιβιντ Σακς, σύμβουλος του Τραμπ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, δήλωσε ότι ανησυχεί για «την κλιμάκωση του πολέμου από το Ισραήλ σκεπτόμενο τη χρήση πυρηνικού όπλου».

Και από την άλλη, οι ρωγμές στη Αμερικανική κυβέρνηση έχουν αρχίσει να πλαταίνουν, με τον πόλεμο του Τραμπ να μοιάζει όλο και πιο ματαιόδοξος. Μόλις χθες (17/3), ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζόζεφ Κεντ, παραιτήθηκε με αιχμές κατά του πολέμου, δηλώνοντας σε επιστολή του προς τον πρόεδρο, ότι «το Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας».

Διαβάστε ακόμα: «Εξουδετερώσαμε τον Λαριτζανί - Έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα», απειλεί ο Νετανιάχου: Live οι πολεμικές εξελίξεις

«Δεν μπορώ με καθαρή τη συνείδησή μου να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», έγραψε ο Κεντ, ο οποίος αντιμετώπισε κριτική για τους δεσμούς του με λευκούς ακροδεξιούς εθνικιστές πριν επιλεγεί για αυτό το υψηλόβαθμο πόστο.

«Στις αρχές αυτής της κυβέρνησης, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ισχυρά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ανέπτυξαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε πλήρως την πλατφόρμα σας «Πρώτα η Αμερική» και έσπειρε φιλοπολεμικά αισθήματα για να ενθαρρύνει έναν πόλεμο με το Ιράν.

«Αυτό το περιβάλλον μονοφωνίας χρησιμοποιήθηκε για να σας εξαπατήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ και ότι αν βομβαρδίζατε τώρα, υπήρχε ένας σαφής δρόμος προς μια γρήγορη νίκη», τονίζει ο Κεντ.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026