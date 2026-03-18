Η λειτουργία του Instagram που σταματάει από τον Μάιο και προβληματίζει τους χρήστες

Μια «αθόρυβη» αλλά κομβική αλλαγή έρχεται στο instagram τον ερχόμενο Μάιο, η οποία αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια των πορσωπικών μας δεδομένων.
Η Meta ανακοίνωσε ότι σταματά την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο στα προσωπικά μηνύματα, μια κίνηση που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε στην πλατφόρμα.
Τι αλλάζει στις 8 Μαΐου 2026;
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείαςμ από τις 8 Μαΐου 2026, η δυνατότητα κρυπτογράφησης των άμεσων μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Meta θα αποκτά πλέον τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση και να «διαβάζει» το περιεχόμενο των συνομιλιών σας, κάτι που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατο για όσους είχαν ενεργοποιημένη την κρυπτογράφηση. Η λειτουργία αυτή, που προστατεύει τα μηνύματα ώστε να είναι ορατά μόνο στον αποστολέα και τον παραλήπτη, καταργείται οριστικά από το instagram.
Γιατί η Meta αποσύρει την κρυπτογράφηση;
Η επίσημη θέση της εταιρείας, μέσω εκπροσώπου της, είναι ότι η απόφαση λήφθηκε λόγω χαμηλής υιοθέτησης από το κοινό. «Πολύ λίγοι άνθρωποι επέλεγαν την κρυπτογράφηση μηνυμάτων από άκρο σε άκρο στα DMs», δήλωσε χαρακτηριστικά η εταιρεία.
Ωστόσο, πίσω από αυτή την κίνηση κρύβεται μια πολυετής πίεση από:
Αρχές επιβολής του νόμου (FBI, Interpol): Υποστηρίζουν ότι η κρυπτογράφηση εμποδίζει τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και ο βίαιος εξτρεμισμός.
Ομάδες ασφάλειας παιδιών: Θεωρούν ότι οι πλατφόρμες πρέπει να έχουν την ευθύνη ελέγχου του περιεχομένου για την αποτροπή βλαβών.
Παρά τις διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, πολλοί ειδικοί σε θέματα ψηφιακών δικαιωμάτων ανησυχούν. Ο Τομ Σάλστον από το Digital Rights Watch επισημαίνει ότι η κατάργηση της κρυπτογράφησης μπορεί να εξυπηρετεί εμπορικούς σκοπούς.
Χωρίς την κρυπτογράφηση, η Meta θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο των μηνυμάτων για:
Στοχευμένες διαφημίσεις: Καλύτερη κατανόηση των ενδιαφερόντων του χρήστη.
Εκπαίδευση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI): Χρήση των δεδομένων για την εκπαίδευση των νέων chatbots της εταιρείας.
Τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε προστασία;
Αν η ιδιωτικότητα των συνομιλιών σας είναι προτεραιότητα, η ίδια η Meta προτείνει μια απλή λύση: Μεταφερθείτε στο WhatsApp.
Η εφαρμογή WhatsApp θα παραμείνει πλήρως κρυπτογραφημένη, δημιουργώντας έναν σαφή διαχωρισμό: το Instagram παραμένει μια πλατφόρμα "ανακάλυψης" και κοινωνικοποίησης χωρίς απόλυτη ιδιωτικότητα, ενώ το WhatsApp παραμένει το «καταφύγιο» για τις προσωπικές και ευαίσθητες συνομιλίες σας.
