Ο Μίλκα Σινγκ, κορυφαίος αθλητής της Ινδίας, αποτελούσε μεγάλη μορφή στη χώρα του και μάλιστα η ιστορία του είχε γίνει ταινία στο Bollywood με τίτλο Bhaag Milkha Bhaag - Run Milkha Run. Κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια στους ασιατικούς αγώνες, ενώ είχε τερματίσει τέταρτος στον τελικό των 400 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960. Την Παρασκευή έχασε την μάχη με τον κορονοϊό.

Βρέθηκε θετικός τον περασμένο μήνα και τελικά το βράδυ της Παρασκευής (18/6) πέθανε σε ηλικία 91 ετών, σε νοσοκομείο στη βόρεια πόλη Τσαντιγκαρχ. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχε φύγει από τη ζωή λόγω κορονοϊού κι η σύζυγος του, Νιρμάλ Καούρ σε ηλικία 85 ετών.

Ο Σινγκ ήταν ένας ζωντανός θρύλος της Ινδίας, με τον πρωθυπουργό Νάρεντρα Μόντι να είναι από τους πρώτους που τον αποχαιρέτησαν με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

In the passing away of Shri Milkha Singh Ji, we have lost a colossal sportsperson, who captured the nation’s imagination and had a special place in the hearts of countless Indians. His inspiring personality endeared himself to millions. Anguished by his passing away. pic.twitter.com/h99RNbXI28