Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για απαγόρευση της μουσικής μετά τα μεσάνυχτα στην Τουρκία, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Η απαγόρευση του Ερντογάν που ανακοινώθηκε, μετά από τρίωρη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, έκανε... έξαλλους πολλούς Τούρκους πολίτες που υποστηρίζουν ότι επιχειρεί να επιβάλει ισλαμικές αξίες στον πληθυσμό. «Χωρίς παρεξήγηση, αλλά ουδείς έχει το δικαίωμα να ενοχλεί τον άλλο νυχτιάτικα», είπε ο Ερντογάν, παραθέτοντας τα επόμενα βήματα της κυβέρνησής του για την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας και άλλων περιοριστικών μέτρων από την 1η Ιουλίου.

Η απαγόρευση του Ερντογάν προκάλεσε αντίδραση στο twitter με το hashtag «Δεν σας συγχωρούμε» (# kusurabakıyoruz) να «σκαρφαλώνει» στα trends με περισσότερα από 200.000 tweets. Ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Κεμάλ Κιλιντσάρογλου δημοσίευσε ένα βίντεο μήνυμα στο Twitter, λέγοντας ότι «Από την αρχή, λέμε ότι οι απαγορεύσεις είναι ιδεολογικές. Αν μιλάς Ερντογάν για ενόχληση, μάθε τότε ότι η χώρα είναι ενοχλημένη μαζί σου. Τι θα κάνεις γι’ αυτό;».

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να εκφράσουν την οργή τους για την ανακοίνωση του Ερντογάν, ορισμένοι μάλιστα κάλεσαν τους τουρίστες να μην επισκεφθούν την Τουρκία. «Μετά τις 00:00 απαγορεύεται η μουσική στη χώρα μας. Ναι, αυτή είναι η Τουρκία. Προσπαθούν να μπλοκάρουν ο,τιδήποτε σχετίζεται με την Τέχνη και τον πολιτισμό. Μας αφαιρούν μία – μία τις ελευθερίες μας», σχολίσε στο Twitter η Μελικέ Γκιουναϊντίν.

#kusurabakıyoruz In the night, no control https://t.co/2pxsmL84mT pic.twitter.com/x7qhhTyvXt

«Η μουσική δεν είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας. Είμαστε ένας από τους τομείς που έχουν επηρεαστεί περισσότερο κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων. Προσπαθούμε να πούμε ότι αυτό είναι ιδεολογικό, πέρα ​​από αμέλεια. Πόσο καιρό μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί ενάντια στην παρέμβαση στις τέχνες, την ψυχαγωγία, τον τρόπο ζωής; Είναι προφανές ποιος είναι ο τρόπος ζωής που θέλει η κυβέρνηση», ανέφερε το συγκρότημα Redd. Ο ράπερ Ağaçkakan κάλεσε τους ακόλουθούς του και θαυμαστές του στο πάρκο Mehmet Ayvalıtaş στο Kadıköy της Κωνσταντινούπολης για μια «μίνι συναυλία».

Heed, to his every word, live in fear. #KUSURABAKIYORUZ #müziksusturulamaz Gece 00.00 pic.twitter.com/cixKu6BGop