Καναδάς: Εκατοντάδες τάφοι χωρίς στοιχεία ανακαλύφθηκαν και σε δεύτερο σχολείο ιθαγενών

Ομάδα ιθαγενών από τον Καναδά ανακοίνωσαν την Τετάρτη την «φρικτή και συγκλονιστική ανακάλυψη» εκατοντάδων μη χαρακτηρισμένων τάφων στην τοποθεσία ενός πρώην σχολείου αυτοχθόνων.

Λγες μόνο εβδομάδες μετά την ανακάλυψη άλλων παιδικών λειψάνων σε σχολείο στη χώρα, η Ομοσπονδία Κυρίαρχων Αυτόχθονων Εθνών δήλωσε ότι ο αριθμός των νέων, χωρίς σήμανση τάφων είναι «ο σημαντικότερος (που έχει ανακαλυφθεί) μέχρι σήμερα στον Καναδά». Η δήλωση δεν καθορίζει ωστόσο τον αριθμό.

Η ομάδα ανέφερε ότι θα ανακοινώσει σε συνέντευξη Τύπου «την τρομακτική και συγκλονιστική ανακάλυψη εκατοντάδων χωρίς σήμανση τάφων στην τοποθεσία του πρώην σχολείου στο Saskatchewan».Η ανακάλυψη πριν από λίγες εβδομάδες, 215 παιδικών σορών σε ένα άλλο σχολείο για αυτόχθονες στο Kamloops, στη Βρετανική Colombia, ανάγκασε τους Καναδούς να αντιμετωπίσουν την κληρονομιά ενός καταχρηστικού και αφομοιωτικού συστήματος.

Μεταξύ 1831 και 1996, το σχολικό σύστημα του Καναδά χώρισε βίαια περίπου 150.000 γηγενείς παιδιά από τις οικογένειές τους.Υποσιτίστηκαν και κακοποιήθηκαν σωματικά και σεξουαλικά σε αυτό που η Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης της χώρας χαρακτήρισε «πολιτιστική γενοκτονία» το 2015.Οι επιζώντες που μίλησαν με το Reuters υπενθύμισαν τη «διαρκή πείνα και τη στοιχειωμένη μοναξιά», σε σχολεία όπου υπήρχαν απειλές και συχνή χρήση βίας.

