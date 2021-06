Συναγερμός έχει σημάνει στο Μαϊάμι καθώς ένα πολυώροφο κτίριο κατέρρευσε μερικώς κοντά στην παραλία της πόλης των ΗΠΑ. Το -12 ορόφων- κτίριο ανήκει στο συγκρότημα Champlain Towers, στην Collins Avenue, κοντά στην παραλία του Μαϊάμι, με δεκάδες διασώστες να αναζητούν στα συντρίμμια θύματα ή τραυματίες.

Μάλιστα, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή που οι διασώστες απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια του κτιρίου σώο ένα νέο παιδί.

NEW: Video captured by NBC 6 shows the moment a minor is pulled alive from partially collapsed condo building in Surfside, Florida pic.twitter.com/jxFU5KxH8J