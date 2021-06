Γερμανία: Νεκροί και τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Βίρτσμπουργκ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Βίρτσμπουργκ της Βαυαρίας στη Γερμανία, σύμφωνα με την Bild. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας άνδρας σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε σε περαστικούς σε κεντρική πλατεία.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν έναν ύποπτο στο πόδι που επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο και τον συνέλαβαν. Τμήμα του κέντρου του Βίρτσμπουργκ παρέμεινε αποκλεισμένο για αρκετή ώρα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αστυνομική επιχείρηση. H αστυνομία σε ανάρτησή της στο twitter αναφέρει πως το κέντρο της πόλης είναι πλέον ασφαλές.

#Würzburg: The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. pic.twitter.com/r59SrK4ohB