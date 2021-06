«Σάρκα και οστά» στο μεγαλεπήβολο και φαραωνικό έργο της διώρυγας της Κωνσταντινούπολης, έβαλε το Σάββατο, 26 Ιουνίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών με τη τη θεμελίωση μιας γέφυρας, η οποία θα βρίσκεται πάνω από τη διώρυγα και στην οποία θα δημιουργηθεί ένας αυτοκινητόδρομος.

Διαβάστε ακόμη: Τουρκία: Οι πολίτες λένε «όχι» στον Ερντογάν για τη διώρυγα της Κωνσταντινούπολης



«Θεωρούμε τη διώρυγα της Κωνσταντινούπολης ως ένα έργο που θα σώσει το μέλλον» της Πόλης, είπε ο Ερντογάν στην τελετή θεμελίωσης. «Ανοίγουμε μια νέα σελίδα στην αναπτυξιακή ιστορία της Τουρκίας», προσέθεσε. Μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος ως άλλος «σουλτάνος» συνέκρινε τον εαυτό του με τον Μωάμεθ τον Πορθητή, κάνοντας αναφορές στην κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης.

«Κατά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, ο Μωάμεθ ο Πορθητής έκανε τον κόσμο να τον θαυμάσει, μεταφέροντας πλοία από την ξηρά. Και τώρα, θα καταπλήξουμε τον κόσμο συνδέοντας τι Μαρμαρά και τη Μαύρη Θάλασσα με έναν νέο Βόσπορο, τη διώρυγα της Κωνσταντινούπολης», δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι εργάτες έριξαν τσιμέντο στα θεμέλια της γέφυρας, μήκους 1,6 χλμ., ενώ το πλήθος κυμάτιζε τουρκικές σημαίας. Ο Ερντογάν είπε ότι η διώρυγα θα ολοκληρωθεί σε έξι χρόνια.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι καθίσταται ολοένα και πιο επικίνδυνο για τα δεξαμενόπλοια να περνούν από τον Εύξεινο Πόντο στη Θάλασσα του Μαρμαρά μέσω του κορεσμένου Βοσπόρου, που χωρίζει την ασιατική από την ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Κάθε χρόνο περνούν από τα Στενά 43.000 πλοία, πολύ περισσότερα από τα 25.000, αριθμό που θεωρεί «ασφαλή» η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις. Μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί στα 78.000.

Οι επικριτές του «τρελού έργου», όπως το αποκάλεσε ο ίδιος ο Ερντογάν ότι το παρουσίασε πριν από μια δεκαετία, αμφισβητούν τη βιωσιμότητα μιας πλωτής οδού μήκους 45 χιλιομέτρων που θα περνά μέσα από ελώδη εδάφη και αγροκτήματα, στο δυτικό άκρο της Κωνσταντινούπολης, και προειδοποιούν ότι θα βλάψει το περιβάλλον.

Κατά τον Ερντογάν το φιλόδοξο αυτό έργο είναι σημάδι μιας ισχυρής Τουρκίας που διασφαλίζει το μέλλον της Κωνσταντινούπολης και έσπευσε ν' ανταποδώσει τα πυρά των αντιπάλων του, οι οποίοι τον κατηγορούν για οικονομική και οικολογική καταστροφή. «Αν σας ακούγαμε, κανένα από αυτά τα έργα δεν θα είχαν γίνει.Το CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα), προσπαθεί να εμποδίσει κάθε βήμα που γίνεται. Τώρα αυτό το κόμμα προσπαθεί να σκαρφιστεί τρόπους πώς να ανακόψει και πάλι αυτό το έργο.

Πάντως, μια δημοσκόπηση δείχνει ότι οι περισσότεροι πολίτες αντιτίθενται στο σχέδιο, όπως και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και το αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP) στο οποίο ανήκει. Οι επικριτές του λένε ότι θα καταστρέψει το θαλάσσιο οικοσύστημα και θα θέσει σε κίνδυνο την παροχή πόσιμου νερού της Πόλης. Υψηλόβαθμοι τραπεζικοί είπαν τον Απρίλιο στο πρακτορείο Reuters ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες της Τουρκίας είναι απρόθυμες να χρηματοδοτήσουν τη διώρυγα, λόγω των περιβαλλοντικών ανησυχιών και των επενδυτικών κινδύνων.

Ο Ιμάμογλου απέρριψε τη σημερινή τελετή υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ένα διαφημιστικό κόλπο για να σωθεί το γόητρο ενός έργου που καθυστερεί να υλοποιηθεί, εν μέρει λόγω οικονομικών δυσκολιών. Επισήμανε επίσης ότι η γέφυρα αποτελεί μέρος ενός αυτοκινητοδρόμου που δεν σχετίζεται με τη διώρυγα. Προς το παρόν πάντως το έργο ούτε έχει δημοπρατηθεί, ούτε έχει βρεθεί ο επενδυτής, ο οποίος θα πρέπει να επενδύσει τουλάχιστον 15 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Ρωσία ανησυχεί επίσης ότι η νέα διώρυγα μπορεί να μην καλύπτεται από τη Συνθήκη του Μοντρέ, του 1936, που καθορίζει τη διέλευση των πολεμικών πλοίων μέσω του Βοσπόρου.

Η συνθήκη του Μοντρέ

Η Συνθήκη του Μοντρέ ή Συνθήκη για το καθεστώς των Στενών (Montreux Convention Regarding the Regime of the Turkish Straits), είναι συνθήκη η οποία αφορά στο καθεστώς των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε το 1936, παραχωρεί τον έλεγχο των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων στην Τουρκία και ρυθμίζει την στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η σύμβαση παραχωρεί στη Τουρκία τον πλήρη έλεγχο των Στενών και εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα μη στρατιωτικά πλοία σε καιρό ειρήνης. Οι όροι της σύμβασης αποτέλεσαν πηγή διαμάχης για χρόνια, κυρίως όσον αφορά τη διέλευση πολεμικών σκαφών της Σοβιετικής Ένωσης από τα Στενά στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου 1936 στην ελβετική πόλη Μοντρέ. Τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου, 1936 και καταχωρήθηκε στην Κοινωνία των Εθνών στις 11 Δεκεμβρίου 1936. Eξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, με ορισμένες τροποποιήσεις.