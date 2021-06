Κιμ Γιονγκ Ουν: Οι Βορειοκορεάτες δακρύζουν για τον αδυνατισμένο ηγέτη – Ανησυχούν για την υγεία του

Συντετριμμένοι είναι οι κάτοικοι της Βόρειας Κορέας από την πρόσφατη απώλεια βάρους του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως δήλωσε ένας ανώνυμος κάτοικος σε κρατικά ΜΜΕ, αφότου παρακολούθησε ένα πρόσφατο βίντεο, στο οποίο ο Κιμ εμφανίζεται εμφανώς αδυνατισμένος, εκφράζοντας για πρώτη φορά τις ανησυχίες που υπάρχουν για την υγεία του στο εσωτερικό της χώρας.

«Το θέαμα του σεβαστού στρατηγού (Κιμ Γιονγκ Ουν) να φαίνεται αδυνατισμένος, σπάει τις καρδιές των ανθρώπων τόσο πολύ» δήλωσε ο άγνωστος, στη διάρκεια μιας συνέντευξης που προβλήθηκε την Παρασκευή στο κρατικό δίκτυο KRT. «Όλοι μιλάνε γι' αυτό. Μόλις το είδαμε αρχίσαμε να δακρύζουμε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το σπάνιο δημόσιο σχόλιο για την υγεία του Κιμ, δημοσιοποιείται αφού οι ξένοι αναλυτές παρατήρησαν στις αρχές Ιουνίου, ότι ο ηγέτης της χώρας, για τον οποίο πιστεύεται ότι είναι ηλικίας 37 ετών, εμφανίστηκε να έχει χάσει σημαντικό σωματικό βάρος. Στο απόσπασμα του βίντεο, εμφανίζονται κάτοικοι της Πιονγιάνγκ να παρακολουθούν μία γιγαντοοθόνη στο δρόμο, που παρουσιάζει ένα κονσέρτο, το οποίο παρακολούθησε ο Κιμ και αξιωματούχοι του κόμματος, μετά από μία διάσκεψη της ολομέλειας του Κόμματος των Εργατών της Κορέας (WPK). Στην παρουσίαση δεν έγινε λόγος για την αιτία της απώλειας βάρους του Κίμ.

Όταν ο ίδιος, εμφανίστηκε στα κρατικά ΜΜΕ της Βόρειας Κορέας τον Ιούνιο, μετά από δημόσια απουσία ενός μηνός, αναλυτές της ηλεκτρονικής σελίδας ειδήσεων NK News που έχει την έδρα της στη Σεούλ και παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Βόρεια Κορέα, παρατήρησαν ότι το ρολόι του εμφανίζονταν να έχει δεθεί πιο σφιχτά από τις προηγούμενες φορές, γύρω από τον –εμφανώς- πιο αδυνατισμένο καρπό του χεριού του.

Kim Jong Un wrist-watch (pun intended) season 2:



This may seem goofy but Kim's health is an actual security risk in the region re: potential instabilities it could cause. And @ColinZwirko has proof from open source that Kim may have lost weight.



Details https://t.co/T4dDMVhF13 pic.twitter.com/JwK48NbQJi