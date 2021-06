Θερμοκρασίες ρεκόρ, με τον καιρό να έχει χτυπήσει «κόκκινο», σημειώνονται παγκοσμίως και τρομάζουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας δίνει τη δική του εξήγηση για τις θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφονται για τρίτη συνεχόμενη μέρα στο Λίτον του Καναδά.

Το θερμόμετρο έχει δείξει 49,5 βαθμούς Κελσίου και, όπως αναφέρεται, η συγκεκριμένη θερμοκρασία κατέρριψε το ρεκόρ που είχε το Λας Βέγκας με θερμοκρασία 47,2 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάρτηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας συνοδεύεται από το hashtag κλιματική αλλαγή. Αλλωστε, μόνο έτσι μπορεί κάποιος να δώσει μια ερμηνεία για αυτό που συμβαίνει. Ενδεικτικό είναι ότι και στη Σιβηρία ο καιρός τρελάθηκε και η θερμοκρασία έφτασε τους 48 βαθμούς Κελσίου.

Words cannot describe this historic event, says @ECCCWeatherBC

British Columbia set more than 40 all-time records

🌡️Lytton broke #Canada's temperature record for the THIRD straight day on 29 June with 49.5°C.

HIGHER than Las Vegas all-time record high of 47.2°C.#Climatechange pic.twitter.com/rbTiikCNEY